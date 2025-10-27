Pitbull marca en el calendario sus directos en Europa: las fechas y dónde comprar las entradas

Pitbull marca en el calendario sus directos en Europa: fechas y dónde comprar las entradas | Getty Images

Pitbull ha puesto fecha a sus próximos compromisos en los escenarios. Será en 2026 cuando el artista de raíces cubanas ponga rumbo a sus nuevos espectáculos por el viejo continente. Su gira I'm Back Tour comenzará el próximo 30 de junio en la ciudad británica de Belfast, a la que le seguirán destinos por el Reino Unido, Irlanda, Suecia, Bélgica, Francia, Países Bajos, Alemania, Hungría, Polonia, República Checa, Letonia y Lituania.

Sus directos contarán con el rapero Lil Jon como artista invitado. Además, cabe señalar que durante su paso por el Hyde Park Londres el próximo mes de julio, Pitbull compartirá escenario con Kesha.

Fechas de Pitbull 'I'm Back'

30 de junio - Ormeau Park - Belfast, Reino Unido

1 de julio - Bellahouston Park - Glasgow, Reino Unido

3 de julio - Roundhay Park - Leeds, Reino Unido

4 de julio - Black Weir Fields - Cardiff, Reino Unido

5 de julio - Lytham Green - Lancashire, Reino Unido

7 de julio - Marlay Park - Dublín, Irlanda

8 de julio - Thomond Park Stadium - Limerick, Irlanda

10 de julio - BST Hyde Park - Londres, Reino Unido

12 de julio - Allians Arena - Niza, Francia

15 de julio - Gelredome - Arnhem, Países Bajos

19 de julio - Open Air Park - Düsseldorf, Alemania

21 de julio - Puskás Aréna - Budapest, Hungría

23 de julio - PGE Narodowy - Varsovia, Polonia

26 de julio - Airport Letnany - Praga, República Checa

29 de julio - Mezaparks Great Bandstarnd - Riga, Letonia

31 de julio - Estadio S. Darius y S. Girėnas - Kaunas, Lituania

El artista de Give Me Everything dará continuidad a sus directos después de sus fechas por Estados Unidos y Asia. De momento, no hay fechas disponibles en España.

Dónde puedo comprar las entradas

Las entradas ya se encuentran disponibles en su página web, donde podrás encontrar al detalle toda la información de sus entradas, precios y disponibilidad. También puedes comprar tus entradas desde las webs deLive Nation, Ticket Master

Cabe destacar que la mayor parte de los directos de Pitbull formarán parte de diversos festivales.