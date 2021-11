Pitingo revela el problema de salud que lo llevó a tener que ser hospitalizado de urgencia

El lunes 1 de noviembre Pitingo se llevó un susto monumental. El cantante tuvo que ingresar de urgencia a causa de una deshidratación severa. "Perdí hasta el conocimiento y tengo bastante fiebre" , explicó el artista, que tranquilizó a los fans asegurando que no era COVID. Ahora, una semana más tarde, ya sabe cuál es el problema de salud que sufre y lo ha contado en una conexión hecha desde el hospital con Espejo Público .

Una semana más tarde, y después de que el cantaor celebrase su 41º cumpleaños en el centro, Pitingo ha hablado con Espejo Público sobre su problema de salud que ha llevado a bajar significativamente de peso. "Estoy ahora mismo en 58 kilos", contó el cantante de flamenco.

"Es una bacteria intestinal que luego se me ha pasado al pulmón, que me generó una neumonía y... fastidisímo. He estado una semana muy fastidiado, ahora estoy bastante bien, y ya la neumonía está controlada y la bacteria, también", ha revelado el cantante de flamenco, que cree que recibirá el alta el martes o miércoles de esta semana.

"Estaba con fiebre días antes y vine a urgencias y me dijeron que era una bronquitis. Me mandaron para casa y resultó ser más grave de lo que pensaba", contó Pitingo, quien ha reconocido que después del susto no volver a fumar. "Espero tener esa fuerza de voluntad".

Próxima parada, Punta Cana

Pitingo ha reconocido que ahora se encuentra bien y que sus planes laborales siguen en marcha. "A la voz no me ha afectado, gracias a Dios", ha añadido.

El 13 de noviembre tiene previsto un concierto en Sevilla. "Va a ser un concierto muy especial porque es el último concierto que damos en Andalucía antes de irnos de gira y a grabar el nuevo proyecto de la mano del maestro Manuel Alejandro a Estados Unidos y a Latinoamérica. Va a estar todo perfecto que vayan porque vamos a ser 22 personas encima del escenario", dijo el artista, que tras un primer paso en Miami se instalará en Punta Cana.

Ahí arrancará una gira de 2, 3 años en Latinoamérica y Estados Unidos. "Esto es una cosa monumental insólita, que hay que valorar y hemos querido valorar dados los tiempos que vivimos".