Pitingo, ingresado en el hospital tras sufrir una severa deshidratación

“Ayer me ingresaron malísimo, perdí hasta el conocimiento”.

Con este mensaje, el cantante español de flamenco y soul latino Pitingo ha anunciado en sus redes sociales que el lunes por la tarde tuvo que ser hospitalizado de urgencia por una fuerte deshidratación.

"Empecé a vomitar y con diarreas a una velocidad tan rápida que me deshidrate en 40 minutos", escribió Pitingo, de 40 años, que también publicó una foto suya desde la cama del hospital.

"Perdí hasta el conocimiento y tengo bastante fiebre, NO ES COVID gracias a Dios, de momento me están haciendo pruebas para saber qué es", ha tranquilizado a sus seguidores.

La mala noticia es para los fans andaluces de Pitingo, que tenía previsto viajar este martes 2 de noviembre a Sevilla para promocionar en Andalucía el concierto del 13 de noviembre en la ciudad hispalense.

"No voy a poder hacerla para que se entere toda Andalucía, pero no importa la salud es lo primero y os juro que el día 13 me dejaré el alma en el concierto de SEVILLA. ❤️🙌🏽❤️", ha añadido optimista el artista, que posa en la foto con el pulgar levantado." El concierto saldrá genial tranquilos ❤️", añade en Twitter.