"No me podía mover": María Castro explica la experiencia nocturna que llegó a asustarla

María Castro es una de las actrices nacionales que más naturalidad desprende en las redes sociales. La gallega no solo habla de sus proyectos profesionales, también comparte sus vivencias como madre, sus tardes en la piscina con sus hijas pequeñas, sus vacaciones en familia y hasta alguna que otra receta culinaria. Además, la actriz es toda una profesional del yoga y sus arriesgadas posturas acumulan miles de 'me gusta'.

Esta vez la joven ha recurrido a sus stories de Instagram para relatar una experiencia nocturna que la dejó un poco desconcertada: la parálisis de sueño. Ocurría hace unos días, cuando la actriz se acostaba en cama a altas horas de la madrugada tras un largo día de trabajo. "Estoy aquí para contaros una cosa que me ha pasado y me ha asustado bastante", empezaba explicando a la mañana siguiente.

"Entré un estado de sueño súper raro, donde me encuentro como una especie de angustia en la boca del estómago, como si los nervios fueran subiéndome hacia arriba", relataba la actriz, que vivió un momento un tanto incómodo. "Yo intentaba relajarme y no podía, intenté avisar a mi marido y tampoco podía. Sentía como si me estuviera viendo desde fuera de mi cuerpo y no me pudiera mover", explicó.

María Castro // Instagram María Castro Jato

Aunque pueda parecer peligroso, la parálisis del sueño es muy común. Muchas personas lo sufren cuando se encuentran en un estado de tensión o estrés muy alto, pero también existen determinados factores que pueden provocar su aparición: no dormir lo suficiente, no tener un horario regular o dormir en una mala postura.

La actriz ha explicado que estos días se encuentra sumergida en un proyecto laboral importante que la mantiene ocupada hasta altas horas de la noche. Así, este cambio de horarios a la hora de descansar, además del estrés y el ajetreo de los rodajes, pueden haber provocado que la actriz sufra este episodio de parálisis del sueño.