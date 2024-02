Post Malone canta 'America the Beautiful' en la Super Bowl y acude a la fiesta de victoria de los Chiefs

La victoria de los Kansas City Chiefs ha dejado grandísimos momentos en la Super Bowl de este 2024. Taylor Swift y Travis Kelce han puesto el broche de oro al romance que han ido pregonando por todos los estadios de la liga y nada más finalizar el encuentro se fundían en un tierno abrazo que ya se ha convertido en una de las imágenes más comentadas y buscadas del encuentro deportivo.

La música también estuvo muy presente. Usher rindió homenaje a Michael Jackson en un espectáculo musical en el que repasó sus 30 años en la música, Alicia Keys le arropó para cantar If I Ain't Got You, Beyoncé anunció el estreno de su nuevo disco en un spot publicitario... Y hubo más actuaciones. Post Malone fue el encargado de cantar America the Beautiful en la ceremonia previa al partido.

El artista, que además forma parte del nuevo disco de SwiftThe Tortured Poets Departament en la colaboración Fortnight, se encargó de animar la fiesta de celebración de los Kansas City Chiefs, donde hinchas y jugadores festejaron la victoria por todo lo alto.

Andra Dray fue la encargada de interpretar Lift Every Voice and Sing y Reba McEntire cantó en el himno nacional de Estados Unidos, uno de los momentos más emotivos para el público presente y los televidentes.

Los seguidores de los Kansas City Chiefs fueron invadidos por el espíritu swiftie y momentos antes del partido cantaron Love Story a pleno pulmón.