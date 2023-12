Las primeras palabras de la madre de Itziar Castro tras su muerte: "Itziar era roja, roja de luz, roja de vida"

Este domingo ha tenido lugar el velatorio de Itziar Castro, que falleció la madrugada del viernes 8 de diciembre en Lloret de Mar, Girona, en un ensayo de natación sincronizada a los 46 años.

La capilla ardiente y la ceremonia se ha celebrado en la Sala Pal·ladius de Pallejà, lugar íntimo en el que sus familiares y allegados han acudido para despedirse de la actriz y llorar su pérdida, entre ellos su madre.

Lucía Rivadulla, madre de Itziar, pese a estar pasando el tristísimo duelo de sobrevivir a su hija, ha tenido un momento para atender a los medios y hablar sobre su maravillosa hija.

"Palabras... soy madre y en este momento no las tengo, pero si a tantísima gente de todas partes, gente que ni te esperabas... Darle las gracias que yo no puedo contestar a todos, darle las gracias por como la han valorado, que yo como madre la valoro como hija pero, yo no fui capaz de ver Pieles o sea que no soy buena madre", se ha lamentado Lucía antes las cámaras, que la han consolado.

"Ella siempre quería hacerme feliz y se desvivió para hacerlo, es que era muy buena, no tenía nada, a mí y a todo el mundo. Entonces dar las gracias a todo el mundo, porque realmente no me esperaba esta acogida a ella", ha dicho la mujer con el corazón en un puño, pero realmente agradecida por todo el cariño hacia su hija.

También ha explicado el bonito motivo por el que no se ha vestido de luto: "No vengo de negro, vengo de rojo, por Itziar, porque Itziar era roja, roja de luz, roja de vida...", y ha continuado ensalzando la labor social de su hija en este mundo.

"No sé por qué se ha ido, no ha sufrido, alomejor era su momento, para que vosotros la valorarais tanto, y pasará a la posteridad por lo que ha hecho, por la labor que está defendiendo, lo imposible, defendiendo la igualdad de todo el mundo. Irse en este momento... a veces pienso que es que era su momento porque os habéis volcado todos, alomejor si se hubiera ido de vieja no hubiera tenido este momento. Tiene que estar muy contenta", ha expresado.

"Era muy fuerte, yo soy muy bicha y a todos los padres de homosexuales, de gente gay, esos padres que rechacen a sus hijos, cuando mi hija tenía 14 años, mi marido me dijo, 'oye Lucía, creo que Itziar es...' y yo le contesté, '¿ahora te enteras? Hace mucho tiempo que lo sé', mi hija nunca tuvo que decirme 'mamá, soy así o soy asá', esos padres que opinan... cada uno es como es, y ella es como era, y nada más. Dónde está, no lo sé, va a estar conmigo"

Después de la acogida recibida, no cabe duda que su madre siente el cálido abrazo y el cariño de todas las personas que se han volcado con la actriz tras su muerte.