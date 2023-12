La madre de Itziar Castro revela sus últimas palabras y su estado de salud: "Era una chica gorda, pero sana"

Itziar Castro, actriz conocida por series como Vis a Vis, falleció el pasado fin de semana en Lloret de Mar (Girona) a los 46 años por una parada cardiorrespiratoria mientras asistía a las pruebas de luz para un espectáculo de natación sincronizada en la piscina municipal cubierta de la localidad.

Mientras presenciaba las pruebas de luz para ese espectáculo, la activista sufrió una indisposición pocos minutos después de la una de la madrugada, por lo que fueron alertados los servicios de emergencias, que realizaron maniobras de reanimación hasta que, alrededor de las dos de la madrugada, verificaron su fallecimiento.

El domingo, [[LINK:INTERNO|||Article|||65758924a7e3b0e4ebbdf189|||se celebró en la Sala Pal·ladius de Pallejà]] la capilla ardiente y el velatorio para que familiares y amigos se despidieran de ella. Su madre, Lucía Rivadulla, fue quien atendió a los medios y explicó el precioso motivo por el que iba vestida de rojo: "No vengo de negro, vengo de rojo, por Itziar, porque Itziar era roja, roja de luz, roja de vida...".

Lucía Rivadulla, madre de Itziar Castro

"Las últimas palabras fueron hablando feliz del espectáculo que iba a salir muy bien

Un día después, ha charlado con Susanna Griso en Espejo Público y ha contado las últimas palabras de su hija antes del inesperado paro cardíaco: "Estaba entrenando en la piscina, el agua era lo que más le gustaba ella, no se lo pensó... Las últimas palabras fueron hablando feliz del espectáculo que iba a salir muy bien. Así era Itziar".

Del mismo modo, Lucía ha querido desmentir que Itziar no estuviera sana y ha insistido en su buen estado de salud, señalando que fue "muerte súbita". "No tenía ningún problema de tensión, no tenía ningún problema de colesterol no tenía ningún problema de azúcar en la sangre y lo único es que se había tomado ahora en serio operarse, entonces estaba siguiendo un tratamiento acelerado en una clínica, pero era un tratamiento externo, no interno, no de medicamentos", ha comenzado.

La actriz llevaba un estilo de vida muy estricto para poder operarse: "Le hacían unas horas con aparato para que perdiera lipoderma, para ir reduciéndoselo y poder operarse, pero no tomaba medicamentos, no tomaba nada".

"No bebía, no fumaba, era una chica gorda, pero sana", ha insistido Lucía.

