¿Se pueden reclamar los gastos de los conciertos de Aitana? Lo que debes saber tras el cambio al Metropolitano

Tras el anuncio de Aitana de trasladar sus conciertos del Santiago Bernabéu al estadio Metropolitano y cambiar nuevamente las fechas —esta vez al 30 y 31 de julio de 2025— muchos fans se preguntan: ¿y ahora qué pasa con el dinero que ya me he gastado?

La situación no es nueva: vuelos, hoteles y trenes comprados para una fecha concreta que, de repente, ya no sirve. Pero, ¿se puede reclamar?, ¿quién responde en estos casos? Vamos a intentar aclararlo.

¿Se considera una cancelación oficial?

Técnicamente, lo que ha ocurrido es una reprogramación por causas ajenas a la artista, ya que ha sido el propio Real Madrid quien ha comunicado la imposibilidad de acoger los conciertos en las fechas previstas por los problemas de insonorización del estadio.

En estos casos, la promotora debe ofrecer el reembolso del importe de las entradas si el asistente no puede acudir a la nueva fecha o no desea hacerlo. Las entradas del 27 de junio serán reubicadas para el 30 de julio, y las del 28 de junio para el 31 de julio. Si no te van bien estos cambios, que te notificarán por correo electrónico, tienes 14 días para solicitar la devolución del dinero.

Si adquiriste la entrada a través del Real Madrid, la solicitud de devolución deberá realizarse escribiendo a info.spain@gtstalent.com.

¿Y los gastos de viaje y alojamiento?

Aquí viene lo complicado. Las promotoras no están legalmente obligadas a cubrir gastosindirectos como vuelos, hoteles o transporte, a menos que se demuestre negligencia o mala fe, cosa difícil en estos contextos. No existen precedentes en los Tribunales.

No obstante, hay posibilidades de que puedas evitar grandes desembolsos económicos.

Si contrataste un alojamiento con cancelación gratuita , es tu mejor baza.

, es tu mejor baza. Si compraste con plataformas como Booking o Airbnb, revisa las condiciones: algunos alojamientos permiten la cancelación por causas de fuerza mayor.

En el caso de vuelos o trenes, algunas compañías ofrecen seguros de cancelación o cambios de fecha si se justifica el motivo (aunque los conciertos no siempre están contemplados como causa válida).

¿Qué puedes hacer como consumidor?

Solicita la devolución de tu entrada si no puedes asistir a las nuevas fechas.

Contacta con el hotel o la aerolínea explicando la situación, por si pueden ofrecerte un cambio o un reembolso excepcional.

Guarda todas las facturas y justificantes, por si decides ir más allá.

Puedes acudir a la Oficina de Atención al Consumidor (OMIC) o presentar una reclamación en Consumo o FACUA si consideras que ha habido una mala gestión del evento.

¿Y si compraste a través de plataformas secundarias?

Si usaste plataformas de reventa como Viagogo, las opciones se reducen. Estas plataformas suelen desentenderse de los gastos asociados y, en algunos casos, ni siquiera reembolsan el precio de las entradas si la fecha cambia, pero el evento sigue en pie.

Aunque Aitana y su equipo han pedido disculpas y prometen "el show más grande de su carrera", muchos seguidores se sienten desprotegidos tras haber invertido tiempo y dinero en ver a su ídolo coronarse en el Bernabéu. Legalmente, pueden recuperar el precio de la entrada, pero el resto dependerá de la flexibilidad de cada proveedor de servicios y de lo bien que hayan leído la letra pequeña.