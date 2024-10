Puff Daddy aprovechaba eventos con grandes estrellas para sus 'Freak Off Parties'

Las informaciones con respecto a los acontecimientos que tenían lugar en las conocidas como Freak Off Parties organizadas por Puff Daddy, fiestas sexuales de larga duración en la que los abusos de sustancias y de personas eran habituales, no dejan de sucederse.

La última de ellas es la exclusiva publicada por The New York Post, en base a unos vídeos privados de esas fiestas a las que ha tenido acceso el medio, que corroborarían que el rapero aprovechaba eventos en los que se congregaban grandes estrellas estadounidenses para hacer coincidir sus Freak Off Parties posteriormente.

Tal y como indica la información, esto habría sucedido al menos en los MTV VMAs de 2004 y 2005, celebrados en Miami, y la Super Bowl de 2005, que se llevó a cabo en la ciudad de Jacksonville.

El medio se ampara en el visionado de este material y las comprobaciones en cuanto a vestimenta y otros detalles, tanto de Puff Daddy como de otros asistentes.

Para establecer una dinámica, The New York Post pone como ejemplo la fiesta organizada por el productor posterior a la gala de los los MTV VMAs de 2005. Una fiesta a la que acudieron personalidades como Eva Longoria, Fergi, Ice-T, Quincy Jones, el gran corredor de NASCAR Jeff Gordon o Paris Hilton y que se celebró en el club nocturno Inside at Space.

La información refleja que, después de que las estrellas abandonasen la fiesta en el establecimiento, Puff Daddy trasladó la reunión a su mansión en Miami. En este momento, tal y como relata el medio, no se ha advertido durante el visionado la presencia de otras estrellas a excepción de Diddy, aunque sí hombres y mujeres en diferentes estados de desnudez y actos sexuales.

Uno de los descritos implica a dos hombres blancos turnándose para tener sexo con una mujer negra muy joven con polvo blanco debajo de la nariz y Diddy al fondo con una camiseta blanca con las palabras Dios es el más grande escritas en negro, la misma camiseta con la que fue fotografiado en la fiesta posterior a los VMAs.

Además, en estos vídeos también aparecería Puff Daddy teniendo sexo con una estrella de cine de primera línea mucho más joven, un vídeo del que aseguran que varios particulares han ofrecido a medios de comunicación a cambio de dinero.

Estos hechos coinciden en el tiempo con una de las últimas denuncias que se han practicado contra el rapero por parte de una mujer, que asegura que Puff Daddy y una celebrity femenina la violaron cuando tenía solo 13 años después de los VMAs de 2000 en el Radio City Music Hall de Nueva York.

Con respecto a la Super Bowl en Jacksonville de 2005, Puff Daddy organizó una fiesta posterior al evento de fútbol americano a la que asistieron estrellas como Ashton Kutcher, Ashlee Simpson y el fundador de Girls Gone Wild, Joe Francis. Una reunión previa a la posterior organizada en una mansión alquilada por el productor y de la que The New York Post ha tenido acceso a los vídeos.

En ellos se observaría a dos hombres manteniendo relaciones sexuales mientras los asistentes a la orgía se ríen e incluso un primer plano de Puff Daddy manteniendo relaciones sexuales con una mujer.

Tal y como indican desde el medio, tras la publicación de esta información y la solicitud de información a los abogados de Puff Daddy, el equipo legal del rapero no han hecho ningún comunicado al respecto.