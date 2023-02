La historia de Joaquín y su mujer Susana Saborido: cómo se conocieron, su boda y cuántos hijos tienen

Joaquín Sánchez no solo es un crack del fútbol, también lo es de la televisión. En los últimos meses, ha ganado muchísimo protagonismo gracias a su programa Joaquín, el novato, en el que ha podido entrevistar a grandes celebridades del momento como Ana Milán, Rosario Flores o Pablo Motos.

Ahora vuelve a Antena 3, aunque con un proyecto distinto. Estrena La penúltima y me voy, una serie documental en la que habla de su vida privada más allá del fútbol y la televisión. Entre otros temas, uno de los que más interesa a sus seguidores es su matrimonio con Susana Saborido y sus hijas.

Repasamos la historia de amor entre el futbolista del Betis y su mujer.

Cómo se conocieron Joaquín y su mujer Susana

Hace más de 20 años, Joaquín Sánchez y Susana Saborido se conocieron gracias a un amigo en común que les presentó. En 2020, la influencer reveló en el programa de Bertín Osborne cómo habían sido los primeros encuentros suyos: "Después estuvimos viéndonos mucho tiempo durante tres o cuatro meses mientras nos íbamos conociendo".

Aún así, ella dijo entre risas que al principio no quería nada con él: "Una noche coincidimos, pero él no me caía bien, nada, nada, nada, nada. Le veía muy espabilado, yo decía, 'éste me va a coger y me va a soltar. Ya una noche me quedé sola y él se acerca a mí y me dice: '¿Qué haces hablando conmigo si tú a mí no me puedes ver?'", contó Susana justificando que pensaba así de él "porque era futbolista".

A qué se dedica Susana Saborido

Susana Saborido nació en Sevilla y no fue hasta su boda con Joaquín cuando se convirtió en un personaje público. Actualmente, es una de las influencers más populares del momento y acumula más de 150 millones en Instagram. En esta red social, ha demostrado que es una experta en moda y suele enseñar sus mejores looks.

No solo está triunfando en este mundillo, ya que se ha convertido en colaboradora en el programa El show de Bertín, en Canal Sur. Gracias a este espacio, los fans de Joaquín se han podido enterar de algunos de los secretos de la pareja, como cómo se conocieron, cómo fue su boda.

Más allá de su trabajo, Susana es una aficionada a la música, especialmente el flamenco, los toros o el yoga.

La boda masiva de Joaquín y Susana Saborido

La pareja decidió pasar por el altar después de tres años de relación. En 2005, se casaron en el Puerto de Santa María (Cádiz) en una gran ceremonia a la que acudieron muchos invitados.

En el mismo programa con Bertín Osborne, ella detalló cómo fue esto y qué le pareció. Mientras ella estaba llegando junto a su padre en el coche de caballos el día de la boda, recibió una llamada de Joaquín y le avisó que había mucha gente esperando fuera de la iglesia: "Mi boda fue un show como tu programa".

"Se desbordó porque no esperábamos a tanta gente. Mi hermano me dijo: 'Joaquín, que hay gente de la playa cogiendo sitio'. No he visto más gente en mi vida", explicó el deportista en una entrevista.

Además, llamó la atención un detalle: la Copa del Rey que ganó el Betis ese mismo año les acompañó durante la ceremonia. Cuando Susana se bajó del coche, el presidente del Betis, Manuel Ruiz de Lopera, la estaba esperando con este trofeo y le dijo "coge la copa".

"Pero cómo voy a coger la copa si todavía no he visto a Joaquín, ahora la cojo", respondió ella muy sorprendida, a lo que él la replicó: "Que la han puesto con la virgen y la copa tiene que estar contigo".

Las dos hijas de Joaquín y su mujer Susana

Un año después de su boda, nació Daniela, la primera hija de la pareja, y en 2010 llegó al mundo Salma. Ambas nacieron en el Hospital Nou d'Octubre de Valencia, ya que coincidió en la época en la que el andaluz estaba jugando en el Valencia.

Las dos pequeñas comparten la pasión futbolera de su padre y en muchas ocasiones han sido vistas con la camiseta del Betis, el equipo en el que Joaquín se encuentra ahora.

En las redes sociales son constantes las muestras de amor que les dedican a sus pequeñas, sobre todo en cumpleaños, vacaciones y fiestas familiares. Actualmente, la familia al completo vive en Sevilla tras haber residido en ciudades como Valencia, Málaga o Florencia.

Joaquín Sánchez no solo es un gran futbolista y un experto en televisión, también es una persona muy familiar a la que su mujer y sus hijas adoran. Es muy frecuente que los cuatro posen juntos en sus redes sociales y enseñen lo que van haciendo.