¿Qué une a Madonna y Tokischa?

Que Tokischa y Madonna se telefonean es noticia, pero no nuevo. La rapera dominicana Tokischa y la dueña durante décadas del título de reina del pop, Madonna, ya coparon toda la atención de la actualidad musical cuando, en junio de 2022, subieron las primeras imágenes que anunciaban una colaboración entre ellas. Madonna lo hizo público con varias stories en su cuenta de Instagram.

Las fotos se hicieron virales mientras en las redes nacía la emoción a la espera del estreno del tema, un mix de voces y estilos distintos que nadie había visto venir.

Los ojos del público se posaron sobre ellas calibrando la relación de las artistas y buscando pistas sobre el tema que traían entre manos.

Días después, las artistas eclipsaron Nueva York cuando, durante la actuación de Madonna en la celebración del Orgullo LGTBIQ+ en la urbe, Tokischa irrumpió en escena para dar a conocer lo que había estado cocinando con ella en el estudio: un remix de Hung Up (2005) que volvía como parte de Finally Enough Love, el disco recopilatorio de 50 números uno de la reina del pop de las últimas décadas, estrenado el pasado 24 de junio, que también celebra los 40 años de Madonna en la industria musical.

Madonna y Tokischa interpretan 'Hung Up' en junio de 2022 en el Pride de Nueva York.

El beso de las cantantes y su sensual show en NY dio la vuelta al mundo y su actitud cariñosa y cercana dio lugar a especulaciones. No solo unían fuerzas para trabajar juntas, sino que parecían muy amigas. Se las vio juntas en eventos privados, como el desfile de la marca Marni, en Nueva York, donde, en primera fila, las artistas volvieron a besarse ante las cámaras.

También se las vio por las calles de Nueva York protagonizando bailes sensuales. ¿Estaban juntas?

Era parte del show. Las imágenes por las calles de la ciudad neoyorkina eran parte del videoclip de la nueva versión latina de Hung Up, estrenado el pasado septiembre.

¿Cómo se conocieron Tokischa y Madonna?

En septiembre de 2022, Tokischa explicó en Mafia pura cómo surgió su colaboración con Madonna: "Me dijeron 'Madonna quiere que tú cantes en su show de Nueva York' y yo respondí '¿Madonna Madonna?', porque igual podía ser un imitador de ella. Me envió una nota de voz y dije 'ay sí que es ella'.

"Estaba impactada el día que llegué al estudio y ella me vio y me agarró la carita y me tranquilizó. Esa misma noche nos besamos ahí y en los ensayos del show también nos besamos", indicó muy emocionada. "Estábamos grabando la última parte de la canción, que es muy erótica y estábamos juntas en el mismo micro y nos besamos".

La llamada de Madonna a Tokischa en medio de una entrevista

La rapera dominicana, que acumula trabajos con artistas internacionales -J Balvin, Anuel AA, Ozuna-, que se dio a conocer en España con su colaboración con Rosalía en Linda, apareció este lunes en una entrevista para La Resistencia.

En plena conversación con el presentador, la intérprete ha interrumpido al presentador mientras cogía su teléfono. Estaba recibiendo una llamada. "¿Quién es?", le preguntan. "Madonna", contestaba con normalidad Tokischa, como si pudiera pasarle a cualquiera, mostrando su móvil y el nombre "M B" en pantalla.

La coincidencia, dando por hecho que nada de esto forma parte de una broma, ha dado lugar a que Madonna compartiera unas palabras sobre su íntima amiga. "La quiero y la echo de menos. Estoy muy orgullosa de haberla conocido y trabajar con ella. Es increíble".

Aunque "el tiempo pasa lento y yo estoy rápida", como afina Tokischa al inicio de su colaboración de Hung Up, está claro que por mucho que pase, la afinidad y la relación de este par de divas ni se relaja, ni se aleja.