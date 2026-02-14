La cláusula que obliga a Melody a actuar en la final del Benidorm Fest 2026

El pasado 3 de febrero, el Benidorm Fest confirmó que Melody actuaría en la final de 2026, que se celebra este sábado 14 de febrero a partir de las 22:00. Previamente, el festival había confirmado como artistas invitados a los otros tres ganadores del festival —Chanel (2022), Blanca Paloma (2023) y Nebulossa (2024)—, lo que provocó que muchos pensasen que la sevillana no asistiría tras su polémica participación en Eurovisión.

Sin embargo, la propia Melody confirmó su actuación en una pieza televisiva: "Acabo de salir del estudio de grabación porque estoy terminando lo que va a ser mi próximo disco, que tengo muchas ganas de que lo escuchéis. Tengo que dar una noticia. Estaré en la final del Benidorm Fest, con vosotros. Compartiendo música y pasándolo superbién".

¿Está obligada a actuar en el Benidorm Fest 2026?

Puede que Melody tenga ganas de volver al festival, pero lo cierto es que existe una cláusula por la que está obligada a actuar aunque no quiera. Según las bases del Benidorm Fest 2025, el ganador se compromete a "participar y actuar" en la siguiente edición del certamen:

"Artista también estará disponible para participar y actuar en cualquier programa o acto de RTVE que lo solicite y en las condiciones habituales que se acuerden, desde agosto de 2025 hasta la celebración del siguiente Festival de Eurovisión, salvo que RTVE acepte la justificación de motivos que lo impidan. Especialmente se compromete a participar y actuar en los actos de selección del/la representante del siguiente Festival de Eurovisión (Benidorm Fest 2026 o proceso que se acuerde)".

Esta cláusula no existía en la primera edición. Chanel no actuó en 2023 tras alzarse con la victoria en 2022, aunque sí asistió para hacer entrega del trofeo. Esto provocó que el Benidorm Fest modificase las bases de sus siguientes años.

Qué dijo Melody sobre su experiencia en Eurovisión

Las semanas posteriores a Eurovisión 2025 fueron muy polémicas. Melody decidió alejarse del foco público tras su 24.ª posición en el certamen, el peor resultado de España desde el inicio del Benidorm Fest. "Antes de terminar Eurovisión, yo ya notifiqué que necesitaba ver a mi familia, a mi hijo, porque estaba muy cansada. Son muchos meses de trabajo y de dedicación a la candidatura", dijo en la rueda de prensa posterior.

Melody en la rueda de prensa tras Eurovisión | RTVE

En ese encuentro, Melody señaló diferencias sustanciales entre ella y el equipo de Eurovisión, y evitó posicionarse a nivel político ante la participación de Israel. "Para mí, lo más importante es la música, el arte y respetar el espíritu de paz por el que se creó el festival, que fue para unir a los pueblos a través de la música. Hay ciertas cosas que se salen del ámbito artístico, y de lo que no sé, no voy a hablar. Pero quiero dejar claro que, por encima de todo, lo que más deseo en el mundo es que haya amor, haya paz y que ojalá los conflictos que hay en muchas partes del mundo se acabasen", añadió.

En cuanto a su relación con la delegación española de Eurovisión, señaló diferencias: "Por supuesto que ha habido cosas en las que hemos debatido y no he estado de acuerdo. La puesta en escena... A mí había cosas que me habría gustado decidir, como las pantallas, que no las vi hasta el día de antes, pero eso no me quita la felicidad que tengo", dijo.