¿Qué ha pasado con Megan Fox?

Desde que se hizo pública su relación en el verano d 2020, Megan Fox y Machine Gun Kelly no han parado de pasear su amor allá por donde van... Hasta ahora.

La pareja, que se comprometió el año pasado con un excéntrico ritual, parece que no está pasando su mejor momento. De hecho, por los últimos movimientos de la actriz de 36 años, parece que todo ha llegado a su fin.

Megan eliminó todas las fotos de su Instagram en las que aparecía con Colson Baker​​​, nombre real de Machine Gun Kelly, y puso una última publicación en la que aparecía preparándose para una fiesta de la Super Bowl.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la frase con la que acompañó el álbum de fotos: "You can taste the dishonesty / It's all over your breath" (Puedes saborear la deshonestidad / Está en todo tu aliento).

Estos versos forman parte de la letra de Pray You Catch Me de Beyoncé, tema incluido en su álbum Lemonade. Por lo que muchos pensaron que Megan habría descubierto una infidelidad por parte de su chico.

En uno de los comentarios de esta publicación, un usuario sugirió que Colson "se puso con Sophie", refiriéndose a la guitarrista de su banda Sophie Lloyd, a lo que Megan respondió: "Tal vez me puse con Sophie".

Tras eliminar las fotos con Machine Gun Kelly de su feed, también lo dejó de seguir. De hecho, solo se quedó siguiendo a tres personas, una de ellas Eminem, con quien Colson ha mantenido un enfrentamiento durante años. Finalmente, eliminó (o desactivó) su cuenta de Instagram.