Machine Gun Kelly se apuñaló a sí mismo intentando impresionar a la actriz Megan Fox

¿Quién no ha hecho estupideces cuando ha estado enamorado? Y si no, que se lo digan a Manchine Gun Kelly . El cantante lleva saliendo con la actriz Megan Fox desde 2020 y ahora ha confesado una de las primeras tonterías que hizo intentando impresionarla: ¡apuñalarse a sí mismo!

La entrevista de Machine Gun Kelly en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon ha dado para mucho. Si bien el cantante apareció vestido con una camiseta con la cara de su novia, la actriz Megan Fox, también habló abiertamente sobre su relación y una dolorosa tontería que hizo cuando acababan de iniciar su romance.

El artista, de 31 años, inició su relación con la actriz a principios del año 2020 y, desde entonces, su amor no ha dejado de estar en el centro de la polémica por sus espectaculares apariciones públicas y sus excéntricas muestras de amor.

Lo que está claro es que el cantante es de esos que se apunta a cualquier tontería para impresionar a la chica que le gusta. Incluso si eso conlleva hacerse daño a uno mismo...

En su entrevista con Jimmy Fallon, el estadounidense ha revelado que, tratando de impresionar a su nueva novia durante los inicios de su relación, acabó apuñalándose a sí mismo.

"Travis [Barker] me regaló un cuchillo que tenía un grabado del nuevo álbum. Y yo estaba como 'Ah, mira esto. Esto mola mucho'. Y lo tiré hacia arriba y me cayó en la mano", ha explicado el cantante.

Al parecer, el propio Gun Kelly estaba tan ocupado mirando a Fox que acabó por apuñalarse a sí mismo en la mano sin querer: "¿Sabes cómo la tiras hacia arriba y se supone que la coges? La miré y dije: 'Mira esto'", explicó, mientras con su mano imitaba el gesto del cuchillo clavándose en el costado de su mano y haciendo una mueca de dolor.

Kelly bromea diciendo que en ese momento lo disimuló, pero añade: "Y a la mañana siguiente, en cuanto se fue, estaba como: 'Necesito puntos de inmediato'. Tengo un moratón en el coxis y un cuchillo en la mano".

Utilizará su verdadero nombre

Machine Gun Kelly anunció, además, que a partir de ahora utilizará su verdadero nombre, Colson Baker, para tener más oportunidades laborales, pues su apodo hace referencia a un arma de fuego.

El cantante cree que su nombre artístico le ha mermado mucho a la hora de encontrar un hueco en mercados mucho más familiares: "Sabes, a Nickelodeon y Disney no les gusta Machine Gun".

"Es extraño no escuchar Machine Gun Kelly […] Nunca fui... no he sido Colson desde que tenía 15 años. Desde que tenía esa edad, pensé: ‘Soy Machine Gun Kelly’", explicaba el cantante.