Megan Fox explica por qué bebe regularmente la sangre de Machine Gun Kelly

Megan Fox y Machine Gun Kelly se beben mutuamente la sangre. No fue un hecho puntual para celebrar su compromiso de boda. La actriz de 35 años ha revelado en una entrevista que lo hacen de forma habitual y ha explicado por qué.

Megan Fox y Machine Gun Kelly son una pareja excéntrica y ante eso no hay lugar a dudas. No hay más que ver el curioso ritual con el que celebraron su reciente compromiso de boda. La actriz bebió sangre del rapero y viceversa.

"De alguna manera, un año y medio después, después de haber caminado juntos por el infierno y de haberme reído más de lo que jamás imaginé posible, me pidió que me casara con él", contó la intérprete en Instagram, para luego revelar que dijo que sí y cerraron su acuerdo prematrimonial con ese rito: "Después bebimos la sangre del otro".

No ha sido la única vez. Megan Fox ha revelado en una reciente entrevista con la edición británica de la revista Glamour que es un ritual habitual.

“Son sólo unas gotas, pero sí, bebemos la sangre del otro, solamente con fines rituales”, explicó la actriz de 35 años, que no aclaró el origen o el objetivo de este ritual.

Es un ritual habitual que dista mucho de lo que podemos imaginar. “Creo que el hecho de que bebamos la sangre del otro puede confundir a la gente, nos imaginan con un cáliz y estamos como en Juego de tronos bebiendo la sangre, pero son sólo gotas”, aclara en la entrevista.

Megan Fox y Machine Gun Kelly no comparten su sangre a diario, pero sí con frecuencia.

"Se hace por una razón y está controlado", insiste. "Es como derramemos unas gotas de sangre y bebámosla. Aunque él (Machine Gun Kelly) es mucho más caótico e intenso, estaría dispuesto a abrir su pecho con un vidrio roto y decirme ‘toma mi alma".

Su ritual no sigue esos pasos: “No es que no suceda. Déjame decirte. Tal vez no exactamente así, pero una versión de eso ha sucedido muchas veces”.

Las otras muestras de amor de la pareja

Beber sangre no es la única muestra de amor de Megan Fox y Machine Gun Kelly.

Poco después de iniciar su relación, la actriz se hizo un tatuaje en la clavícula en honor a su chico. El dibujodice 'El pistolero', traducción al español del nombre de su chico

A esto hay que sumar que en la última gala MTV Awards, el rapero le insinuó que debería ir desnuda y ella no dudó en hacerlo.

“Me dijo ‘deberías estar desnuda esta noche”, contó en Entertainment Tonight. Su respuesta fue un “Lo que tú digas, papá” y este vestido que protagonizó toda clase de titulares.