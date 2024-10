Amaia Montero lanza por sorpresa 'Tormenta perfecta', su primer single en solitario tras su parón

Amaia Montero vuelve a la música, pero no lo hace junto a La Oreja de Van Gogh.

La cantante ha sorprendido a sus fans al anunciar el que se convierte en su primer single en solitario tras su parón musical. El tema lleva por título Tormenta perfecta, y lo ha lanzado de forma inminente.

Así lo ha anunciado ella misma a través de redes sociales. En la portada que ha compartido la propia cantante se la puede ver apoyada en una cama y con el rostro tapado por el pelo. Amaia Montero ha habilitado así un link para escuchar ya el tema en cualquier plataforma.

Con este deseado anuncio, Montero ha compartido un bonito texto que da paso a su nuevo proyecto musical: "Un 9 de enero del año 2014, subía feliz las escaleras de un avión rumbo a los estudios Kensaltown en Londres. Conmigo llevaba 10 canciones debajo del brazo que había seleccionado tras muchos meses de composición. Os podéis imaginar la energía tan especial de ese momento. El caso es que, cuando llegué a Kensaltown, me enamoré de todo lo que se respiraba en ese estudio, y esa magia que viví en ese tiempo se quedó grabada en 'Si Dios quiere, yo también', porque, como diría un gran amigo mío, 'todo se graba'".

"Recuerdo que era la primera en llegar y la última en marcharme, no sin antes pedir al ingeniero que me enviara todo lo grabado ese día. Me gustaba llegar al hotel, aislarme del mundo y empezar a escuchar lo que ese día habíamos grabado. Hacía mis apuntes y luego pedía la cena mientras veía Orange is the New Black", prosigue la cantante.

La artista continúa contando: "Aquello se convirtió en mi rutina. Alguna de esas noches componía y me quedaba hasta la madrugada. Me sentía muy libre, como un pez en el agua, y, sobre todo, era muy feliz. Los días pasaban y la grabación se terminaba. De todas las canciones que compuse, había una que, probablemente, no fuera la mejor, pero me atrapó hasta tal punto que la grabé, la mezclé y la mastericé como todas las demás, como si fuera a entrar en el disco".

"Cuando llegó el momento final de decidir el orden de las canciones, me topé con ella y, aunque se me rompió un poco el corazón, pudo más mi cabezonería de hacer un disco de 10 canciones, así que la dejé fuera. Empezó la promo y alguien me preguntó si alguna canción se había quedado fuera. Contesté que muchas, pero que había una que estuvo a punto de entrar, una muy especial que se llamaba “Tormenta Perfecta”, describe, muy emocionada, la artista.

Así, Amaia explica cómo se gestó la idea de publicarla después de tanto tiempo: "Los fans me pedían escucharla constantemente, pero yo no podía hacer nada en ese momento. Pasaron los años, 10 para ser exactos, y hace un mes me la encontré en un archivo y pensé: '¿…y por qué no?'. Pensé en ella y en vosotros. Era el momento de haceros un regalo, compartirla con vosotros, porque me dais todo el amor del mundo y os lo merecéis todo".

Por último, la artista ha deseado el mejor de los recibimientos de Tormenta perfecta: "Espero que os guste".