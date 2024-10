Qué le pasó a Dani Martín: sus problemas de ansiedad y la muerte de su hermana Miriam

Dani Martín ha estrenado el viernes 4 de octubre su nueva canción El último día de nuestras vidas, donde el cantante nos invita a disfrutar de todo lo que nos rodea. Con él, el artista regresa de donde nunca se fue, la música, a pesar de la polémica alrededor de su no-retirada.

Los rumores sobre el abandono de Dani Martín surgieron en diciembre de 2022 por una publicación en Instagram del artista donde revelaba que no todo era luz en un mundo en el que las sombras tienen un gran protagonismo: "Emocionalmente no soy una persona muy equilibrada, sufro mucho". Al final del texto, parecía que se despedía de su público por una temporada.

"Nos vemos en unos años, sed felices. No voy a seguir modas ni a modificar mi sonido para llegar a los Grammy. [...] Pienso seguir siendo quien soy, solo voy a mejorar como persona. Hasta luego, hasta siempre, hasta cuando surja de verdad", dijo.

Poco después, Dani Martín negó con contundencia que se estuviera tomando un descanso profesional: "Ni me retiro de la música, ni me voy a meter en una cárcel para mejorar como persona ni nada de eso. [...] ¿Cómo voy a dejar yo la música? Me muero", confesó en un vídeo publicado en sus redes sociales.

Dani Martín en el cortometraje 'El último día de nuestras vidas' | YouTube

Los problemas de salud mental de Dani Martín

En el texto que desató las especulaciones sobre su retirada, Dani Martín se sinceró y habló sobre sus inseguridades, asegurando que sufre ansiedad y el síndrome del impostor (que hace referencia al sentimiento de que no eres suficiente en lo tuyo, que eres un fraude).

"Soy una persona con tendencia a engordar, con ansiedad, con dificultad para concentrarme y ser capaz de aprender a tocar un instrumento musical de manera que yo considere correcta", dijo. "He aprendido a cantar y no hacerme daño en la garganta en estos últimos tiempos, me tengo que aprender las cosas de memoria, tengo buen oído, me sé todo sobre el pop rock español, no sé nada de técnica de audio, no sé producir un patrón de batería para una canción", explicó.

También habló sobre su salud: "A veces estoy delgado y otras hinchado. Emocionalmente no soy una persona muy equilibrada, sufro mucho. Disfruto mucho en el escenario; ahora, sin beber alcohol, mucho más". Y añadió: "No soy un gran cantante, tampoco sé si lo hago bien y la verdad que hay algo que me sorprende: que 22 años después siga pasando todo esto con el síndrome del impostor tan grande que tengo; la verdad, me asombra".

Dani Martín | Gtres

La dura muerte de su hermana

Uno de los episodios más duros en la vida de Dani Martín fue la muerte de su hermana mayor, Miriam. Ocurrió el 9 de febrero de 2009, cuando falleció repentinamente por un infarto cerebral. La única hermana del madrileño tenía solo 35 años (dos años más que él) y su pérdida dejó roto de dolor al cantante y a sus padres Carmen y José Manuel. Pocos meses después, se tatuó una M en la muñeca izquierda para tenerla siempre presente.

En abril de 2021, Dani Martín publicó una carta abierta dirigida a su hermana con motivo del lanzamiento de su canción Cómo me gustaría contarte, dedicada a ella. "En este momento, solo me salen sonrisas cada vez que me acuerdo de ti. Cuando saco tu forrito polar verde que tengo en una caja y lo huelo, cuando escucho Buena suerte de Los Rodríguez o cuando brindamos por ti, como en esta ocasión. Esto es un brindis por ti, un homenaje a la persona que quiso ser bailarina de ballet, veterinaria, una mujer única, y lo consiguió", escribió.

Hace nueve años, Dani Martín se emocionó sincerándose sobre la muerte de su hermana en una entrevista muy personal con Risto Mejide, en el programa El rincón de pensar.

"Mi hermana se muere y empiezas a vivir con una cosa que no contabas. Mi familia cambia, mi vida cambia y desde ese momento todo cambia en mi vida. Mi dolor más fuerte es ver a mi madre a veces, ha sido mi verdadero dolor, porque perder a un hijo tiene que ser como si te arrancaran lo que te puedas imaginar de cuajo. [...] De repente es como si te convirtieras en el padre de tus padres, eso sí, lo volvería a hacer un millón de veces. Te cae y te pones una responsabilidad. Me puse en el rol de 'tengo que sostener el mundo'", explicó.