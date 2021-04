Miriam, la hermana de Dani Martín a la que homenajea en 'Cómo me gustaría contarte'

El 9 de febrero del 2009 la vida de Dani Martín dio un giro de 180 grados. Su hermana mayor Miriam fallecía repentinamente de un infarto cerebral. La única hermana de Dani Martín tenía solo 35 años (dos años más que él) y su pérdida dejó roto de dolor al cantante y a sus padres Carmen y José Manuel. Pocos meses después se tatuaba una M en la muñeca izquierda para tenerla siempre presente.

Miriam sigue muy presente en la vida de su hermano, que ha decidido rendirle homenaje 12 años después de su fallecimiento con una nueva canción: Cómo me gustaría contarte, que presentó en febrero de 2020 y que este miércoles 28 de abril estrena el videoclip.

En Cómo me gustaría contarte le cuenta cómo está la familia. Que El Canto del Loco, que su madre Carmen ahora es artista y que le encantaría llevarla a Zahara, en Cádiz, donde suele ir de vacaciones cada verano.

Le cuenta cómo ha cambiado su vida, que cambió de la noche a la mañana. Lo contó en la primera entrevista que dio tras la muerte de Miriam, con la revista Elle en 2010. "Cuando te pasa algo fuerte, es precisamente cuando descubres cómo eres de verdad. Yo me descubrí respondiendo ante esta pérdida de una manera que nunca hubiese imaginado. Siempre había pensado que, por mi sensibilidad, si algún día me pasase lo que me pasó, me iba a hundir, que no sería capaz de seguir. Y de pronto me encontré tirando de mi familia, intentando alegrarles, siendo la sonrisa para mis padres", dijo entonces.

Mas únidos que nunca

Asumió un papel que no le correspondía pero está feliz de haberlo asumido. "Lo que me pasó, viéndolo desde la distancia, es que agarré el rol «voy a salvar a mis padres para que estén bien». Yo también tenía pena, pero la guardé en una habitacioncita. Ellos me dieron una lección de vida que flipas: al día siguiente estaban trabajando los dos. Y al día siguiente, también. Y al siguiente. Entre los tres hemos conseguido que no nos sobrepasara la pena, algo que les pasa a tantas familias. He aprendido un montón de aquella situación, lo que me ocurre ahora es que me encantaría tener a mi hermana aquí. Que no me hubiera ayudado tanto a madurar esa situación. O a colocarme en un lugar diferente de aquel en el que estaba. Fue una lección, de mis padres y de la vida. Hace nueve años ya, ¿eh?", contó en Jot Down cuando se cumplieron 10 años de la muerte.

Antes se lo había contado a Risto Mejide, en la que puede decirse ha sido su entrevista más personal. Visiblemente emocionado, explicó en el programa El rincón de pensar, de Antena 3, cómo fue el día que se enteró de que su hermana había muerto.

"Mi hermana se muere y empiezas a vivir con una cosa que no contabas. Mi familia cambia, mi vida cambia y desde ese momento todo cambia en mi vida. Mi dolor más fuerte es ver a mi madre a veces, ha sido mi verdadero dolor, porque perder a un hijo tiene que ser cómo si te arrancaran lo que te puedas imaginar de cuajo (...) De repente es como si te convirtieras en el padre de tus padres, eso sí, lo volvería a hacer un millón de veces. Te cae y te pones una responsabilidad. Me puse en el rol de 'tengo que sostener el mundo".

Su disco más personal y 'Mi lamento'

En ese momento, en que su vida dio un giro, también lo hizo su carrera. El canto del loco se disolvió y Dani Martín empezó su carrera en solitario. Su primer disco llegó un año más tarde, Pequeño, sin duda el más personal.

En Pequeño está Mi Lamento. La primera canción que dedica a Miriam. "Porque ya no te tengo, eras mi vida y ya no estás. Y sé que ya no estás. Que me castigue el cielo por si algo hice mal", dice la letra de este tema, que sigue cantando en los conciertos mirando al cielo donde está ella.

Sin embargo, Mi Lamento no fue suficiente. Para su primer disco como solista, Pequeño, decidió introducir una última pista llamada El cielo de los perros. Una canción mucho más triste, emocional y dura en la que acabó expresando todo el dolor que sentía por dentro.

"Que para mí eres un trozo de mi vida. Que me arrancaron sin pedírmelo y deprisa. No pude darte tantos besos, más caricias […] La vida es lo único que manda en la vida", expresaba en la canción.