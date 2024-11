Qué pasó entre Rauw Alejandro y Rosalía: el motivo de su ruptura

Quizás la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro sea la más sonada de los últimos tiempo entre famosos. Y todo por el amor que se demostraban con frecuencia en público e, incluso, su compromiso, que se quedó en saco roto.

Mucho se habla actualmente de Víctor Elías y Ana Guerra, quienes acaban de sellar su amor en una exclusiva boda, pero en marzo de 2023 Rosalía anunció a través del videoclip de Beso, tema del EP RR, que se comprometía con el puertorriqueño.

Poco después la cantante de Malamente contaba en El Hormiguero cómo fue la pedida, y sus planes de boda. "Me lo pidió en Puerto Rico, en la casa de sus abuelos en la montaña, con unas vistas espectaculares. Después de las Campanadas de Nochevieja subimos a la terraza. Yo no me lo esperaba, de repente él se puso de rodillas y me sacó el anillo. Yo me puse a llorar, claro", explicó.

Aunque ya tenía vestidos de novia pensados y la posible fecha de compromiso tras un periodo de trabajo, poco tiempo después se conoció la ruptura entre ambos, y las especulaciones no tardaron en llegar.

¿Una supuesta infidelidad?

La revista People adelantó la ruptura que poco después ellos confirmaron, desmintieron el aluvión de rumores que apuntaban a una infidelidad del artista de Puerto Rico. "Ni caso a las películas. Nosotros sabemos lo que hemos vivido. Quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl", decía la catalana en su cuenta de Instagram. Días antes, lloraba desconsolada en su último concierto del Motomami Tour, que tuvo lugar en París, al cantar Beso.

Rosalía y Rauw Alejandro | Getty

Y es que varios usuarios de redes sociales apuntaron a que Rauw Alejandro le habría sido infiel a Rosalía, y salieron varios nombres de influencers con las que, presuntamente, el cantante de Todo de ti se habría liado mientras estaba en pareja con la catalana. Sin embargo, él no tardó en desmentirlo: "Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel". Poco después las aguas se apaciguaron, e incluso alguna fuente que había lanzado la presunta razón de la ruptura aseguró que se lo había inventado.

¿Ambición distinta?

Mega Star publicó en julio 2023 las presuntas declaraciones de una persona íntima de Rauw Alejandro, en las que explicaba la razón por la que los cantantes habrían cortado. Según esta fuente, habría sido la catalana la que pusiera fin a la pareja, pero por recomendación de su equipo, quien no veía que el puertorriqueño estuviera a la altura de las ambiciones de la autora de Candy.

"No veían bien la relación; sentían que estaba bajando su nivel y que Rauw no estaba a la altura de Rosalía, dado que ellos la quieren llevar a Hollywood", contó para el citado medio.

El motivo sería así que Rosalía se vería con más status que su pareja, y según el íntimo del puertorriqueño, "ha acabado cansándose de todo y ha dejando ella la relación. Rauw está destrozado, es muy buen niño. Ha estado estos días arropándose en su familia y no saliendo de fiesta para ligar como se ha dicho".

La canción de Rauw a Rosalía

Por supuesto, no podemos pasar por alto la canción que Rauw publicó relatando su ruptura con Rosalía, donde dejaba claro que estaba pasando por un duelo por perder a la cantante.

Hayami Hana By Raúl dejó claro en su letra que la catalana ha sido un gran amor para el puertorriqueño. "Por si acaso nunca volvemos a hablar, y mis ojos favoritos no me vuelven a mirar, esta la hago para cuando te quieras recordar del loquito tuyo que te quería de verdad. Y no voy a hacerme el fuerte. Yo no voy a frontear. Aquí todo el mundo sabe que te voy a llorar, te voy a extrañar", citaba en el tema.

"Hemos discutido, me cuesta expresarme. Todas mis carencias ya tú las sabes, yo también tus cosas tengo que aguantarme, pero nunca por mi mente pasó la opción de quitarme. Y qué pena que las parejas ya no duran, duran poquito, quedan pocos viejitos, que nos digan sus truquitos", continuaba la canción.

Así, dejaba claro que su estilo de vida era complicado: "Y no te culpo, la vida que llevamos no pa' todo el mundo, la prensa, las redes, presiones de grupo, estando lejos es más difícil, más fácil juntos".

También desmintió los rumores de infidelidad: "Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel. Ella siempre tuvo la clave de mi cel. Esto fue algo más que no está en mi poder". Y, por último, se deshacía en halagos por Rosalía: "Y, desde Los Ángeles lo supe. Ella es mi Motomami. Que vendrá después no sé. Pero sé que pa' ti serán to' los Grammys. Estudiarán tu arte con el pasar del tiempo. Cuando planean sé que siempre te cogen de ejemplo y aunque te copien fallarán en el intento".

Por muchos rumores y especulaciones que haya, año y medio después de que se conociera la ruptura sigue sin saberse el motivo real que hizo no solo que la pareja pusiera fin a su amor, sino que perdiera el contacto. Se dejaron de seguir en redes sociales y Rosalía, pro ejemplo, no saca a la palestra su proyecto en común, RR. Ella se desvinculó un tiempo de la vida pública, aunque pronto fue captada volviéndole a dar una oportunidad a su corazón con el actor Jeremy Allen White, aunque dicho romance también llegó a su fin.