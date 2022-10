¿Qué problema de salud ha tenido Máximo Huerta? "Mi madre ha estado muy preocupada"

Máximo Huerta ha compartido con sus seguidores en redes sociales los problemas de salud que le han obligado a recibir atención médica y a parar su agenda durante unos días.

"He pasado unos días duros, muy duros. Tengo problemas respiratorios desde niño, la edad lo agrava, y desde el día 23 de septiembre ando mal. Realmente mal. La tos fue convirtiéndose en una bronquitis, un ingreso, mucho broncoespasmo y, lo peor, falta de oxígeno en sangre", ha revelado.

El escritor padece asma desde niño, pero ha explicado que con el paso de los años esta afección se está volviendo más complicada: "Hoy regreso al médico, después de noches interminables, respiro mejor por primera vez. Confío en la doctora y en la evolución de la enfermedad: antibióticos, broncodilatadores, oxígeno..."

Tras estas declaraciones, el escritor de 51 años ha querido mandar un video tranquilizador a sus seguidores en el que se le ve junto a su perrita Leo. "Comunicado de Leo y yo. Nada de ingresos, estamos bien, la bronquitis ha sido jodida", ha explicado, asegurando que ya tiene el pecho mejor e incluso haciendo bromas sobre su edad: "La edad es muy jodida, crecer es lo que tiene. Que lo deseas de niño y después se cumple".

Tras este achaque, el comunicador ha querido dejar claro que lo que realmente le preocupa es la salud de su madre: "Vengo de otras cosas, que son temas de mi madre, que son las cosas verdaderamente importantes", ha concluido en su vídeo.

En declaraciones para El Español, Huerta ha asegurado que sí que ha recibido asistencia médica pero no ha sido hospitalizado porque no puede dejar a su madre sola. Clara Hernández, que así es como se llama su progenitora, ha estado muy preocupada leyendo titulares sobre el estado de salud de Máximo: "Ni te imaginas lo preocupada que ha estado. Está asustada al leer titulares y ver que la gente me llama".

Pero él ha querido quitarle importancia asegurando que lleva 51 años batallando con el asma y que lo que realmente le importa es cuidar de su madre, en la que está especialmente volcado desde que en la navidad de 2020 le detectaron un tumor.