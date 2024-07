Qué significa la X del nombre de usuario de Aitana en redes sociales

Te interesa El sonido ambiente destapa qué decían los jugadores cuando Aitana levantó el trofeo de la Eurocopa

Aitana tiene 25 años y es una de las artistas más escuchadas en España. Su estilo pop juvenil no pasa desapercibido, suma más de tres millones de seguidores en Instagram y ha colaborado con estrellas internacionales como Danna Paola, Sebastián Yatra, Nicki Nicole o Emilia.

Tras arrasar en nuestro país y consolidarse en América Latina con sold outs en varios países como México, el siguiente paso de la catalana está siendo darse a conocer en Europa y EE. UU. Ya pudimos verlo con su viaje a Los Ángeles, su participación en el San Remo junto a Sangiovanni o su reciente paso por el festival Rock in Rio Lisboa.

Sus fans siguen a la espera de su cuarto disco, que se sumará a Spoiler, 11 razones y Alpha, y que podemos intuir como sonará por el reciente estreno de 4o 23, su último single.

La exconcursante de OT suma más seis años de carrera musical y uno de los detalles que siempre ha llamado la atención a sus seguidores es el nombre que ha utilizado en redes sociales: @aitanax. ¿Por qué ese? ¿Cuál es el motivo de que haya metido una X en su user?

Por qué Aitana se puso en redes 'Aitanax'

La respuesta a la pregunta la dio la propia intérprete de miamor, que escribió en X (antes Twitter) en 2018 el motivo que la había llevado a ponerse ese nombre. Al salir de la Academia de Operación Triunfo, ella mantenía el usuario que le habían creado y era igual para todos los participantes, @aitana_ot2017, y quería cambiarlo.

Le dio muchas vueltas y hubo opciones que no le gustaban: "¡A ver! No me han convencido mucho nunca las barras bajas, ni los oficiales, ni los music (pero es una opinión personal, que en realidad son muy profesionales)".

"Entonces... Mirando cuentas no activas (porque las activas utilizan su Instagram, y son suyos) FINALMENTE @aitanax", decidió la cantante.

Ante la pregunta de una fan sobre si se pronunciaba o no la X, ella dijo entre risas que "era muda".