Aitana se merienda al público portugués en el Rock in Rio

Aitana se ha estrenado ste domingo en los escenarios portugueses en Rock in Rio Lisboa, en el que presentó su Alpha Tour a fans que viajaron desde España pero también al público internacional.

La catalana vivió su debut en suelo luso en el escenario principal de uno de los mayores festivales del país y como parte de un cartel de lujo que incluía a otras estrellas de la música como Doja Cat, Camila Cabello y Luísa Sonza.

"Me llamo Aitana y vengo de España"

Las altas temperaturas y el sol abrasador que brillaba sobre el lisboeta Parque Tejo, junto al río Tajo, marcaron un concierto en el que la cantante, a pesar de que gran parte del público era internacional y no conocía sus canciones, supo motivar y poner a bailar a los asistentes.

"Buenas tardes, Rock in Rio. Me llamo Aitana y vengo de España. Estoy muy contenta de estar aquí con todos vosotros", se presentó en portugués, lo que levantó los gritos del público.

La artista procedió a cantar éxitos como Los Ángeles, 2 extraños y Mariposas, pero el momento álgido del espectáculo llegó con Mon Amour, una canción que tiene una frase en portugués y consiguió colarse en el top50 de las más escuchadas de Portugal.

"Con esta sé que lo vais a dar todo", dijo Aitana, anticipándose a la que sabía que serían las palabras más coreadas de todo el concierto, el Eu gosto de vocè, que el público entonó con ella.

Baja del escenario para cantar 'Vas a Quedarte'

También había seguidores españoles de la artista con banderas de su país y carteles que la acompañaron durante todo el espectáculo.

El momento más emotivo fue después de 'Vas a quedarte', cuando se acercó a dar un abrazo a una fan que llevaba una pancarta pidiéndoselo.

Aitana sigue bailando 'miamor' como le da la gana

Su concierto también sirvió para ver a la Aitana más reivindicativa y feminista, cuando al inicio de 'miamor' las pantallas del escenario proyectaron titulares reales de noticias en las que se criticaban sus bailes "sexuales".

La artista no renunció a la coreografía que se hizo viral y levantó los aplausos y gritos del público, que se sumó a bailar con ella en 'Las babys' y la despidió con 'Formentera'.

Aitana reconoció, en una rueda de prensa minutos antes de su concierto, que estrenarse en Portugal en el Rock in Rio era un desafío.

"En Portugal no he venido a hacer promoción, no he venido a que me conozcan. Me la estoy jugando un poco al venir como primer lugar al Rock in Rio", dijo la española, que consideró una "oportunidad muy bonita" que la gente de fuera la pueda ir conociendo.

Haber rechazado la oferta de actuar en el festival por miedo a que el público no acudiese habría sido "un poco cobarde", afirmó la catalana, de 24 años y que se dio a conocer en la edición de 2017 del programa Operación Triunfo. "La vida también es ir abriéndote paso en otros caminos", defendió.

El festival Rock in Rio Lisboa finaliza este domingo su décima edición, que coincide con sus 20 años en Portugal, con entradas agotadas y un cartel para la última jornada destinado al público joven y encabezado por Doja Cat, Camila Cabello y Ne-Yo.