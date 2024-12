Quevedo se pronuncia sobre la crítica de Dani Martín al reguetón en España

Con apenas una semana de diferencia, dos tótems de la música en España lanzaron dos de los discos más esperados por el público: Buenas noches, de Quevedo, el 22 de noviembre, y El último día de nuestras vidas, de Dani Martín, el 29 de noviembre.

Dos artistas icónicos que han vuelto por la puerta grande tras años sin sacar nueva música. Cada uno de ellos, además, imprimiendo ese sello tan personal que les ha servido para generar una legión de acólitos con cada nueva canción.

Sin embargo, hasta ahí podrían llegar las similitudes, pues si Quevedo se ha convertido en uno de los artistas urbanos más relevantes del panorama a base de rimas y ritmos pegajosos, Dani Martín ha optado por rescatar el sonido poprock con el que destacó cuando era líder de El Canto del Loco.

Una vuelta a los orígenes del madrileño que, además, vino acompañada de una crítica a la industria y al momento que vive, en su opinión, la sobreexplotación del reguetón en forma de Novedades viernes, su controveritda canción del nuevo álbum. "Aquel que se sienta ofendido será el jodido", explicó durante la entrevista que Europa FM le hizo con motivo del lanzamiento de El último día de nuestras vidas.

Como era de esperar, Novedades viernes ha llegado a los oídos de artistas habituales en estas melodías como Quevedo, quien a pesar de no indicar sentirse ofendido, sí que ha abordado esta polémica durante una charla con el streamer Ibai Llanos.

"Te voy a dar mi opinión: yo respeto un montón la carrera de Dani Martín, estamos hablando de que mi madre amaba El Canto del Loco, y creo que hay que ser consciente de eso, y al igual que él lo vivió en su día, hay que ser consciente del cambio generacional que va acompañado de la música", explica el canario.

"Hay cosas que dice que tiene razón", apunta Quevedo, destacando que "a día de hoy hay mucha música muy parecida, demasiada música, la industria va muy rápido, saca música cada muy poco tiempo...".

"Pero él habla de que a él le gusta el reguetón de Puerto Rico, todos sabemos que el reguetón es originario de Puerto Rico", añade al tiempo que enumera unos cuantos artistas con décadas de éxito en el género, antes de argumentar su desacuerdo con Dani Martín. "No puedes pretender que a mí como joven, como persona que me encanta la música, no me influya música de otros países. Es como si yo le digo a Dani Martín que no haga la música de El Canto del Loco, que era como medio rock, porque no nació en España".