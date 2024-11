Quevedo eleva su universo musical con 'Buenas Noches', un disco que nos mueve por fuera y por dentro

Los 9 meses de silencio de Quevedo, han dado sus frutos. La evidencia está en su último trabajo discográfico Buenas Noches, un disco con el que el artista de Columbia viene pisando aún más fuerte si cabe.

Quevedo alcanzó el 'Olimpo' musical en el momento en el que se unió con Bizzarap en el estudio para lanzar la Bzrp Music Session, Vol.52. Un tema que le ha situado dentro de la industria, llevándose el Latin Grammy a la Mejor Canción Urbana en 2023.

Tras ello, lanzó el año pasado lanzó Donde Quiero estar, y con ello una premisa que ha cumplido. "2021 sembrar, 2022 recoger, 2023 coronar, 2024 desaparecer", unos versos que aparecen en el segundo tema de este disco Ahora Qué.

El artista afincado en Canarias tenía una difícil misión: poner el listón alto. Sin embargo, lo ha conseguido. Con Buenas Noches, no sólo asienta su sonido, si no que eleva su música al máximo nivel con artistas de prestigio.

Quevedo en 'Buenas Noches', una estética con la que abraza la fama

Flashes, cámaras, micrófonos a su alrededor enmarcan toda la estética del nuevo disco de Quevedo, con la que, de alguna forma, abraza la fama. Todo ello, viene representado tanto en los visuales como en su portada, donde le vemos sonriente y reconciliado con su 'status' actual.

De 'Kassandra' a 'Buenas Noches', los 18 temas que componen el disco de Quevedo

Kassandra es el tema que da pase al nuevo universo musical. En este caso, el artista de Vista al mar ha utilizado un nombre femenino para tal vez personificar una historia que solo ocurren en el hermetismo de la fama.

El siguiente track del disco ya lo conocíamos. Duro se presenta con estribillo pegadizo con el que no puedes evitar bailar en la pista de baile.

Aunque el motivo por el que eleva este disco al máximo nivel es por la retahíla de colaboraciones que presenta en este álbum. Todos estábamos ansiosos por saber si los rumores eran ciertos acerca de su colaboración con Aitana. Gran Vía es un tema propio del estilo de Quevedo pero que a la artista de Los Ángeles le queda como anillo al dedo.

En ese listado de colaboraciones también se encuentra LA 125 con Yung Beef, una letra con la que el intérprete de OA evoca al deseo. La voz de Quevedo y el fraseo de artista granadino se fusionan completando el pack perfecto en este tema.

La Pantera se une a Quevedo en Halo, una canción que encaja perfectamente en cualquier pista de baile. Sin duda, uno de las apariciones más impactantes de este disco es la de Pitbull. El artista de origen cubano cuenta con una infinidad de colaboraciones en su trayectoria, y precisamente en Mr Moondial se une al intérprete de Punto G en este tema con sabor a hit.

Aunque en este disco, también hay canciones con un toque más reflexivo. Con Que Asco de todo, Quevedo abraza su lado más oscuro y a la soledad en mitad de un mal momento personal a causa de su corazón roto. "Estoy por hablarte mami a ver si devuelves tu copia/ Pero realmente mami yo no quiero hacerlo/Por si un día me das una sorpresa y apareces como si no te hubieras ido/Y reavivas mis latidos", expresa en su letra.

Precisamente, esa decepción de las relaciones es algo que se refleja en Noemú. Quevedo utiliza un elemento clave en esta canción: un audio con una voz femenina en la que le dice que "Oye, te llamaba para decirte que todo esto no tiene nada que ver contigo sinceramente, y que no fuiste tú quien cambió, soy yo la que cambié". Todo ello, en un tema en el que expresa la rabia de estas historias que a veces no funcionan.

Aunque más allá de la melancolía, el disco de Quevedo también refleja otras fases vitales, entre ellas, el enamoramiento. Con Los Días Contados, junto a Rels B, expresa el deseo y las ganas de estar con aquella chica que no te puedes quitar de la cabeza y piensa en "tos' laos'".

En Amaneció, junto a De La Rose y De La Guetto, se presenta como una canción perfecta con el que las tres voces se combinan perfectamente a través de su ritmo bailable.

Con Buenas Noches, cierra la escucha perfecta de un listado de 18 temas. Una canción, con la que refleja todo el proceso que ha vivido con este disco y la presión que ha sufrido por ello. "No quería letras tristes en el disco pero a veces estoy sentimental/Nadie entendió porque me quise apartar, nadie lo supo ni nadie lo sabrá", tal vez sea una referencia explícita al silencio que ha mantenido en estos meses sin sacar música.

Tracklist de 'Buenas noches' y duración de las canciones