Dani Martín, sobre su canción 'Novedades viernes': "Aquel que se sienta ofendido será el jodido"

Dani Martín ha estrenado el viernes 29 de noviembre su nuevo álbum El último día de nuestras vidas, y el madrileño ha generado la polémica que ya se esperaba. "Es el disco donde más he soltado lo que llevaba dentro y lo he escrito como me ha venido, esperando daños colaterales que puedan llegar, pero sudándomela bastante", nos contaba a Europa FM.

En concreto, las redes sociales están criticando la canción Novedades viernes, donde el cantante lanza un dardo a la música comercial, sin alma y prefabricada. "No veo alma en la era digital / No veo amor, ni ganas de luchar / No siento nada por la música actual / Hacemos un dueto que te haga internacional", dice, criticando también la tendencia de hacer colaboraciones.

Así, Dani Martín menciona a J Balvin, a Bizarrap o al autotune, en una referencia al reguetón muy criticada en redes sociales. "Estamos medio muertos copiando ese modelo / Sacar un single para petar / Dueto con J Balvin que suene para radio, y que lo haga Bizarrap / Un poco de autotune, estrofa pegadiza / Y en el medio siempre un poco de rap / Qué puta pereza "novedades viernes", me suena todo igual", canta.

En el estribillo, Dani Martín opta por la hipérbole como recurso humorístico y reivindicativo: "Iros a tomar por еl culo / Que vais de que ahora sois los quе hacéis música popular / Iros a tomar por el culo / Estoy harto de ese ritmito que me hace vomitar".

La respuesta adelantada de Dani Martín a las críticas por 'Novedades viernes'

Durante la entrevista de Dani Martín con Europa FM, el artista se adelantó a estas críticas con un mensaje claro: "Aquel que se sienta identificado o se sienta ofendido será el jodido. Pero creo que existe mucho sentido del humor, o eso quiero creer, y la gente se va a reír bastante con la canción", asegura, alegando también que "al 90 por cierto de la gente" a la que le ha puesto la canción "se ha reído al llegar al estribillo".

"No tendría que tener ningún miedo porque soy un artista, soy creativo, no tendría que sentirme condicionado", añade. "Es una canción que nace del hartazgo, que nace de mi verdad. Es como un escupitajo que lanza el Robe de Extremoduro. Creo que es una canción sobre la que no hace falta hablar. Ella sola se define, pero habla un poco de la prostitución musical que existe en ciertos ámbitos de la industria, no en toda la música".

A pesar de la generalización planteada en la letra de Novedades viernes, Dani Martín cuenta en la entrevista que no rechaza el reguetón como género, sino que busca música auténtica. "Estoy a favor del reguetón de Residente, de Tego Calderón, de Julio Voltio, de Bad Bunny... de mucha gente que realmente ha bregado con algo que les nace de las tripas y que forma parte de su verdad. No me imagino a un puertorriqueño cantando una soleá de Camarón. Me parecería un ultraje", asegura.