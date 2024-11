Dani Martín lanza 'El último día de nuestras vidas': "Es el disco que más puede recordar a la etapa en El Canto del Loco"

Tras 25 años como uno de los nombres más destacados de la música en España, Dani Martín ha publicado El último día de nuestras vidas, su nuevo trabajo en solitario en el que lanza "un alarido con ganas de sacar un montón de emociones".

En entrevista con Europa FM, Dani Martín ha explicado que se trata del disco que "más puede recordar a la etapa en El Canto del Loco" de su carrera en solitario. "Podría convivir entre Estado de ánimo y Zapatillas, es el más guitarrero y donde más he soltado lo que llevaba dentro".

Para ello se ha valido de letras que ha "escrito como han venido" y bajo la inspiración que le han proporcionado los dos años en los que ha "recorrido medio mundo" acudiendo a conciertos de referentes internacionales como Green Day, The Offspring, Sum 41, Simple Plan o Blink-182. "Hay un montón de cosas que nacen de lo vivido, de lo escuchado y de lo que oigo y me pone la piel de gallina".

Un culto al sonido con el que lleva casi un cuarto de siglo conquistando los oídos de sus fans y con el que considera que ha "respetado mucho" su profesión. "25 años después, los asistentes a los conciertos han ganado la batalla a los opinadores. Hemos sido con El Canto del Loco un grupo que no fuimos muy queridos, en mi carrera en solitario también. A la hora de empatizar con el público y de acercarnos a la gente creo que hemos sido vencedores, me quedo con el cariño que he recibido".

Además, Dani Martín no se corta a la hora cantar su desacuerdo con ciertas dinámicas que se han impuesto en la música a día de hoy -por ello adjunta el Parental Advisory Este disco no contiene duetos- en Novedades viernes. "Habla de la prostitución musical que existe en ciertos ámbitos de la industria (...) Creo que existe mucho sentido del humor en la canción. Coqueteo con el autotune para reirme del autotune", ha indicado, además de ejemplificar la génesis de algunas colaboraciones poco orgánicas sin tener en cuenta el propio material del artista que presenta una demo.

A lo largo de las diez canciones de El último día de nuestras vidas, las referencias a Madrid no dejan de sucederse, como en el propio título de Malasaña. "Mi vida transcurre en una ciudad maravillosa que está muy presente en mis canciones (...) No vivo en México y no he estado desde el covid, entonces el imposible que si fuera sincero nombrara algo de allí", ha explicado.

También hay espacio en El último día de nuestras vidas para canciones en las que Dani Martín invierte sus esfuerzos en presentar sus sentimientos ante sus fans como El Silencio, una balada que resulta "una historia real y muy dolorosa". "Ese silencio es uno de los gritos más ensordecedores del mundo (...) Tengo la suerte de en los momentos de sufrimiento poder utilizar eso y que me salgan canciones. No hay mal que por bien no venga".