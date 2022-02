Quién es Daviles de Novelda, el rey del flamencotón que colabora con C. Tangana

Producción casi propia, letras pegadizas y un talento casi innato para dar en las teclas adecuadas y crear auténticos éxitos. En apenas dos años Daviles de Novelda ha pasado de ser un auténtico desconocido a convertirse en uno de los artistas más radiados de las listas.

Ahora colabora con el artista que más discos ha vendido en 2021, C. Tangana, también conocido como El Madrileño, en La Culpa, donde también están Omar Montes y Canelita.

Suyos son temas tan bailados como Flamenco y Bachata, Dime, La Llave o Normal que Se Lo Crea, pero lo cierto es que la pasión música le corría por las venas desde mucho antes, cuando su padre le regaló una guitarra con solo siete años.

Autodidacta en la música para ser el 'rey del flamencotón'

Daviles de Novelda aprendió sin ayuda a tocar la guitarra cuando su padre le regaló el instrumento con solo siete años. Luego comenzó a tontear con el piano y a los once ya había compuesto sus primeros temas flamencos. "De pequeño siempre cantaba canciones de amor y mi hermano me decía que estaba amargado", contó en su entrevista en yu, No te pierdas nada.

Más tarde, ya con 16 años, conoció a DaniMFlow, artista murciano con el que hizo realidad uno de sus primeros éxitos: MiGyal, que a día de hoy acumula más de 18 millones de reproducciones. Para el remix se unieron Moncho Chavea, Omar Montes y Original Elias.

A partir de ahí, el artista, que ahora tiene 23 años, se sumergió en la fusión del flamenco y la bachata, dos géneros de lo más tradicionales, con el rap y el reggaeton, lo que da como resultado el "flamencotón", género del que puede considerarse rey soberano.

Novelda es el nombre de su pueblo

Daviles nació el 14 de enero de 1999 en Novelda, un pueblo de Alicante que ahora lleva como estandarte y nombre artístico.

Además de la música, no descarta iniciar un negocio textil con una marca de ropa. "Me encantaría lanzar mi línea de ropa, lo llevo pensando mucho tiempo, sacar un chándal y una sudadera to guapa", confesó el cantante en su entrevista en yu, No te pierdas nada.