Daviles de Novelda presenta su EP 'Soniquete': "Significa compás, lo escuchaba en las juergas flamencas"

Daviles de Novelda // yu No te pierdas nada

¡Recibimos a Daviles de Novelda, la realeza del flamencotón! El cantante no puede parar de sacar temas y claro, está que se sale. Su nuevo EP, Soniquete, tiene cuatro nuevas canciones pero el artista tiene mucho más guardado debajo del brazo. "En la cuarentena hice tres discos", revela antes de explicar el título del EP: "Soniquete es compás, flamenquito, lo escuchaba mucho en las juergas flamencas".

El cantante ha estrenado Me ve como un amigo, un tema que escribió con solo 12 años. "Empecé muy joven a escribir, mis colegas siempre me la cantaban y me dijeron que la sacaba así que aquí está. Componía con la guitarra", explica sobre este talento tan precoz.

Novelda se confiesa como un paranoias con la ropa y ahora que usa siempre gafas oscuras, no se ve sin ellas. "Me encantaría lanzar mi línea de ropa, lo llevo pensando mucho tiempo, sacar un chándal y una sudadera to guapa", confiesa el cantante, que ya está buscando nombre para la marca.

"De pequeño siempre cantaba canciones de amor y mi hermano me decía que estaba amargado", revela el artista, que sentencia que "la música es pena". Maneja muy bien la guitarra y el piano y su formación es prácticamente autodidacta, pero no se cierra a formarse en más instrumentos. "Vi a un chaval tocando violín y flamenco y me encantó, tengo que aprender", asegura.

Omar Montes es uno de sus colaboradores habituales y el cantante está pensando en juntarse con Juan Magán. "Con Omar grabamos cada uno en su estudio y cuando nos juntamos no trabajamos", dice bromeando.

"Voy a montarme un canal de stream para hacerle competencia a Ibai", cuenta Daviles, que en su anterior visita nos confesó que le encantaba el mundo de los videojuegos.

Puedes ver a Daviles de Novelda en el minuto 34:

