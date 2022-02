C. Tangana y Omar Montes, de sobremesa con Daviles de Novelda y Canelita en 'La Culpa'

Hace más de un año que Omar Montes publicó a través de Instagram Stories varias publicaciones en las que se le veía en el estudio junto a C. Tangana y Alizzz. En ese momento, miles de seguidores de los tres artistas esperaban que en los próximos meses llegase lo que fuese que estuvieran tramando en el estudio... Pero no ocurrió.

De hecho, C. Tangana lanzó El Madrileño con un buen número de colaboraciones, pero el de Pan Bendito no se encontraba entre ellas. En una entrevista con David Broncano, Omar Montes explicó que esa canción existía y que además, no era solo una: "Él iba a meter en su disco [El Madrileño] el tema que tiene conmigo, así como de flamenquito, pero decidió dejarlo fuera porque dijo que prefería hacer un videoclip y que no se dispersase. Y yo tengo otro con él para mi proyecto, pero es reguetón".

Y así ha sido. Hace unos días el cantante publicó el traklist de La Sobremesa, prevista para este viernes 18 de febrero. La culpa, el tema que hizo junto a Omar Montes, Daviles de Novelda y Jonatan Canelita, ha sido sin duda la que más ha llamado la atención.

Siendo conscientes del hype que se había vuelto a crear de nuevo desde que Omar Montes publicase otros nuevos vídeos junto a C. Tangana en lo que parecía ser el rodaje de un videoclip, los artistas amenizaron la espera publicando algunos vídeos en los que se veía por dónde iba a tirar la canción. Palmas y sonido flamenco, como era de esperar.

La "música de banquito" que tanto le gusta a Pucho, y la esencia de las canciones de Omar Montes, Daviles y Canelita.

'La sobremesa', el nuevo disco de C. Tangana

La culpa y Bobo son las dos canciones inéditas incluidas en La Sobremesa. Un trabajo en el que el compositor ha recopilado algunas canciones que quedaron fuera de El Madrileño o versiones diferentes de algunos de esos temas.

De esta manera encontramos sus aplaudidas actuaciones en el Tiny Desk como Los Tontos o Me Maten; su polémico tema Yate —más por la foto que utilizó para promocionarla que por la canción en sí— o la no menos controvertida Ateo, junto a Nathy Peluso, que provocó un gran revuelo en algunos sectores de la iglesia.

En La Sobremesa encontramos también Te venero, el tema inédito que presentó en directo en la ceremonia de los Goya junto a Rita Payés; la versión original de Veneno con Niño de Elche pero sin José Feliciano, y una versión en solitario de Párteme la cara.