Quién era Jeff Baena, el director de cine que ha muerto a los 47 años

Jeff Baena, director de cine estadounidense, ha muerto este viernes 3 de enero. Así lo informa TMZ, que asegura que la policía y los bomberos respondieron a una llamada de un asistente del cineasta en Los Ángeles.

Según el citado medio, la policía asegura que Jeff Baena fue declarado muerto en la escena y que murió por suicidio.

Quién era Jeff Baena

Jeff Baena nació el 29 de junio de 1977 en Miami (Florida). Tras estudiar cine en la Universidad de Nueva York, se consagró como guionista y director con películas como Life After Beth (2014), Joshy (2016), The Little Hours (2017), Horse Girl (2020) o Spin Me Round (2022).

También era conocido por colaborar a menudo con las actrices Alison Brie y Aubrey Plaza, con quien se casó en 2021.

Jeff Baena | Getty Images

"Tan orgullosa de mi querido esposo por idear otra película que nos lleva a Italia a causar más problemas", dijo Aubrey Plaza sobre Jeff Baena y su película Spin Me Round. "¡Emocionada de reunirme con la increíble Alison Brie (quien también coescribió esta) y muchas más personas divertidas en esto!", compartió en sus redes sociales en 2021.