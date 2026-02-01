Quién es Lola Young, la cantante de 'Messy': la historia detrás de su retiro y regreso a la música

Lola Young, nominada a Mejor nuevo artista en los Premios Grammy 2026, se encuentra en un muy buen momento profesional. Sin embargo, la londinense tiene algunos problemas de salud mental e incluso sufrió un desmayo durante una actuación, por lo que tuvo que retirarse de la música durante un tiempo.

Su éxito Messyha sido el tema que la ha puesto en el foco de atención de la industrial musical, convirtiéndola en una de las artistas más escuchadas del 2025 en algunos países como Reino Unido, según Official Charts.

¿Quién es Lola Young?

Lola Young nació en 2001 en Croydon y se crio en el sureste de Londres. Desde siempre, la joven artista ha estado rodeada de música. Su padre es bajista de profesión y a los seis años la cantante empezó a tomar clases de piano.

Con 15 ganó el certamen Open Mic UK, lo cual le abrió las puertas para formarse en el BRIT School en 2018, donde se han formado artistas de la talla de Adele, Leona Lewis o Jessie J. Ya con la mayoría de edad fichó por Island Records y Nick Shymansky, exmánager de Amy Winehouse, se convirtió en uno de sus representantes.

En 2019, comenzaría su andadura musical con su primer disco Intro (2019), al que le seguiría My Mind Wanders and Sometimes Leaves Completely(2023) y su más reciente This Wasn't Meant For You Anyway(2024), disco donde reside su hit viral Messy.

La artista fue nominada a los BRIT Awards en 2021 como Estrella emergente y en 2025 a Mejor artista pop.

Su canción más viral: 'Messy'

La canción Messy le ha dado la proyección internacional que le faltaban. En su letra, podemos apreciar una especie de reivindicación de la imperfección y la libertad de ser uno mismo, más allá de las imposiciones externas. En palabras de la artista británica en Betraute Media, se refiere a Messy como himno sobre el TDAH (trastorno por déficit de atención con hiperactividad).

"Es como, Mira, soy demasiado desordenada. Soy esto y aquello. Estoy en todas partes, pero tú eliges amarme, así que ¿por qué no aceptas eso, aceptas quién soy?", expresó la artista.

Además, Lola Young explicó en la misma entrevista a quién le cantaba esta canción: "Pasé por una relación que fue muy difícil, una parte muy intensa de mi vida. Las relaciones son complejas, raras y maravillosas. Ya no tengo nada malo que decir sobre la persona porque he aprendido a aceptarla y crecer a partir de ella. Messy es interesante porque parece que podría ser sobre un amigo o mi madre. Ya sabes, Soy demasiado desordenada y tú demasiado limpia. Me dijiste que consiguiera un trabajo y sabes dónde diablos he estado. Podría hablar de cualquiera".

Messy llegó a ganar gran viralidad en redes sociales a raíz del vídeo en el que el influencer Jake Shane y la modelo Sofia Richie aparecían bailando este tema por el Día de Acción de Gracias. La publicación llegó a los 9,1 millones de reproducciones en dos semanas (según Billboard) y fue imitado por otras celebridades como Kylie Jenner o la misma Hailey Bieber.

Meses apartada de la música

El 27 de septiembre de 2025, durante su actuación en el All Things Go Music Festival de Nueva York, Lola Young tuvo un accidente que afectó a su carrera musical en auge.

Mientras la cantante actuaba, sufrió un repentino desmayo que la obligó a detener el concierto y a cancelar su próxima actuación. Tres días después, Lola Young compartió en redes un comunicado en el que anunciaba su retiro de la música.

"Me voy por un tiempo. Me duele decir que tengo que cancelar todo para un futuro inmediato", comenzaba el mensaje de la artista, que aseguró en su texto que devolvería todo el dinero de los conciertos.

Tres meses después de aquello, la cantante decidió anunciar su regreso y, a finales de diciembre, escribió en redes su deseo de volver. "Espero ir volviendo poco a poco a actuar y seguir persiguiendo mis sueños. Felices fiestas a todos y tengo muchas ganas de veros en 2026", apuntó la cantante, que ya ha cerrado la participación en The Future of Music en el mes de marzo.

Sus problemas de salud mental

La noticia de su retirada temporal llegó tras una semana complicada para la artista. El viernes 26 de septiembre de 2025, su representante Nick Shymansky había anunciado la decisión de cancelar un concierto en un festival en Nueva Jersey para proteger a la intérprete.

"Lola es muy abierta sobre su salud mental y, muy de vez en cuando, hay días en los que mi equipo y yo tenemos que tomar medidas de protección para mantenerla a salvo", señaló entonces.

Con 17 años, Lola Young fue diagnosticada de trastorno esquizoafectivo y, según contó ella misma en 2022 en The Telegraph, los episodios maníacos no siempre pueden ser previsibles. A veces llegan por sorpresa.

"Imagina una botella que se desborda. Llega un momento en que es imposible volver a taparla, porque sencillamente se ha agitado demasiado", explicó la cantante.