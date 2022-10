Quién es Marcelo Vaccaro, el productor musical del que Amaia Montero filtró su número en Instagram

Menos de una semana después de lanzar los dos primeros adelantos de su nuevo single, -el primero después de cuatro años de ausencia- Amaia Montero ha protagonizado un movimiento en sus redes sociales que ha despertado dudas, inquietud e interrogantes.

Durante la madrugada del jueves al viernes, la artista hacía una publicación en su cuenta de Instagram en la que se veía un pantallazo de una conversación telefónica. Según se apreciaba en la imagen, al otro lado de la línea se encontraba Marcelo Vaccaro, pero el nombre del interlocutor no era la cuestión.

El problema era que en la imagen incluía su número de teléfono, disponible a la vista de todos, lo que supone una filtración de datos privados. Los fans se preguntaban si se trataba de un error por parte de la cantante o de un hackeo de su teléfono móvil.

Amaia Montero filtra el número de Marcelo Vaccaro // Instagram @amaiamonterooficial

Más de un seguidor apuntó a que el terminal de la cantante había sido manipulado, pero el post desapareció horas después -alrededor de las 10 am de este viernes- sin que nadie resolviese el por qué de su publicación.

Quién es Marcelo Vaccaro, músico argentino

"Músico de la Nación. Bajista/Productor/Director musical". Así se define Marcelo Vaccaro en su perfil de Instagram, donde recopila multitud de imágenes y vídeos de sus trabajos por diversos lugares del mundo.

Pero lo cierto es que Vaccaro no es un músico cualquiera. El artista fue bajista durante la última gira de Amaia Montero por Latinoamérica, que pasó por Chile, Uruguay o Argentina, entre otros países. Fue en el año 2019, antes de que estallase la pandemia, y juntos compartieron numerosos momentos sobre el escenario. La ex vocalista de La Oreja de Van Gogh presentaba en esos momentos su último disco, Nacidos Para Creer, editado en 2018.

Una relación laboral que gracias al cariño y el respeto mutuo se convirtió en algo más personal. El propio Vaccaro se mostró inmensamente agradecido a Amaia Montero por darle su lugar sobre el escenario y presentarlo al público con nombre y apellidos. Sin músicos, un artista estaría solo sobre el escenario.

En su cuenta de Instagram quiso dedicarle unas palabras a la guipuzcoana, un agradecimiento acompañado de un vídeo juntos sobre el escenario. "He tocado con artistas que se olvidaban de presentarme... Tampoco es tan importante, solamente toco el bajo. Pero cuando alguien te valora así, con esas palabras que abarcan mucho mas que lo musical, no queda mas que sentirse tremendamente alagado y pensar que después de todo, alguien con un corazón tan grande como sensible, como es el de Amaia Montero revaloriza el compañerismo, la responsabilidad de hacer bien el rol que me toca (en el escenario y en el micro de gira) y el cariño... También sos de las personas mas especiales que conocí, gracias por tu generosidad infinita...", dijo.

Las redes sociales están plagadas de imágenes de imágenes compartidas por los espectadores de esta gira Latinoamericana, donde todos los músicos que acompañaron a Amaia Montero en su periplo al otro lado del charco eran naturales de Argentina.