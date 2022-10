Amaia Montero, sin maquillaje, inquieta a sus fans con su último selfie

Los 300.000 seguidores que Amaia Montero acumula en Instagram continúan preocupados por los últimos movimientos de la cantante en su perfil de esta red social.

Esta madrugada, la artista publicaba un pantallazo -ahora eliminado- de una conversación telefónica en el que se filtraba el número de teléfono personal de Marcelo Vaccaro, uno de los músicos de su última gira Latinoamericana. Fue en 2019 cuando recorrieron juntos varios países como Chile o Argentina y aunque se han profesado amor mutuo, el despiste de Amaia podría haber supuesto una revelación de datos personales.

Pero este no es el único movimiento extraño de a ex vocalista de La Oreja de Van Gogh en las últimas 24 horas.

Este viernes al mediodía la artista publicaba en su muro el mismo selfie pero repetido en dos post diferentes. Uno no título y otro incluye una frase que ha preocupado mucho a sus fanáticos. "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido ¿de que me sirve la vida?".

En la imagen, la artista aparece mirando a cámara con un aspecto algo desaliñado, las ojeras marcadas y la mirada cansada, un rostro que sus fans no han reconocido y que ha despertado las peores sospechas sobre su estado de salud. Sus propios fans la han animado a pedir ayuda.

"Si no te encuentras bien busca ayuda", le comentaba un seguidor. Otros no han querido dejar de abrazarla de manera virtual con emotivos mensajes de apoyo. "No digas eso que me parte el corazón, miles de veces he caído, la vida me ha golpeado tanto y aunque no me conozcas con tu mísica me has levantado en mis peores momentos, mi heroína siempre has sido tú", recalcaban.

También hay quien señala que la cantante puede estar siendo víctima de un hackeo. Y no solo apuntan a que le hayan usurpado sus credenciales en Instagram, también puede que hayan conseguido acceder a su galería personal de fotos y estén haciéndolas públicas sin su consentimiento.

"Siento que no es Amaia la que esta haciendo todo esto... Solamente la quieren perjudicar!!", apuntaba una seguidora. "Le han hackeado la cuenta", añadía otra.

Teorías sobre lo que puede estar sucediendo en el Instagram de Amaia Montero:

Que haya publicado los selfies por error

Que haya publicado los selfies para reivindicar su lado más natural y quisiera compartirlo con sus fans

Que esté siendo víctima de un hackeo de su cuenta de Instagram

Que hayan accedido también a su información privada del terminal móvil, como la galería de fotos o los contactos, y la estén difundiendo

Que el selfie esté editado para perjudicar su imagen

Que el número de Marcelo Vacca haya sido filtrado por los mencionados hackers

Sea como sea, desde Europa FM deseamos que Amaia Montero se encuentre bien anímicamente. Sus seguidores están ansiosos por escuchar su nuevo single, El Rompehielos, del que ya lanzó un par de adelantos hace unos días.