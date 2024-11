Quién es María Hervás, la actriz que relacionan con Dani Martín: las claves de su último encuentro

El pasado mes de octubre, salieron unas informaciones que relacionaban a Dani Martín con la actriz María Hervás. Supuestamente, ambos fueron vistos en el Bar El Ratón de Getaria, en Madrid. Un supuesto vecino del cantante contaba que suele coincidir con el cantante en ese bar. "Es un hombre muy simpático y agradable. Habla con todo el mundo y no se le ha subido a la cabeza la popularidad", contaba Javier Meléndez en La Razón.

El nuevo encuentro entre Dani Martín y María Hervás

No obstante, parece que la actriz y el cantante han vuelto a coincidir. Según Hola!, ambos fueron vistos a las puertas de los Teatros del Canal (Madrid), donde Hervás actuó en la función de The Second Woman. Tras la función, el intérprete de Emocional dejo el recinto cargado de ramos de flores y regalos, que, probablemente, habría recibido la actriz, tal y como detalla la revista.

Después de la función, Hervás espero a que Dani le recogiera con su vehículo. En esa escena también estaban Clara Lago y el empresario José Lucena.

¿Quién es María Hervás?

La que se avecina, Los Serrano, La Pecera de Eva, Paquita Salas, Gym Tony o Aquí Paz y después Gloria, son algunos de los títulos en los que María Hervás ha trabajado.

En sus previos al mundo de la interpretación, sabemos que María Hervás empezó la carrera de Arquitectura, aunque más tarde la acabaría dejando. Después de aquello, optó por el Arte dramático y danza y sus estudios en Filosofía por la UNED, según The Objective. Su primera aparición en televisión fue con Los Serrano en 2007, y tras a aparecer en La Pecera de Eva, El Barco o Gym Tony, daría el salto en 2015 con Cómo sobrevivir a una despedida.

María Hervás sobre ser PAS: "Recibes muchos impactos emocionales"

Además, la actriz también ha hablado del síndrome que padece. María Hervás ha dado a conocer que es PAS (Persona Altamente Sensible). Esto implica "una mayor capacidad para procesar información sensorial y una mayor sensibilidad emocional", algo que implica "una percepción más intensa de su entorno y son más propensas a sentirse abrumadas" tal y como define la Asociaciónde Profesionales de la Alta Sensibilidad.

"Soy un poco PAS, todo lo percibo mucho, y eso tiene su lado bueno para actuar, pero todo es todo, y si tengo una jornada de rodaje de 12 horas en la que te tienes que relacionar con 150 personas, cada una con sus energías, con sus necesidades, sus miedos... recibes muchos impactos emocionales a lo largo del día" detalló en el Huffinton Post.

The Second Woman, su proyecto más reciente

Precisamente, su último proyecto se trata de la función The Second Woman, donde la actriz Machos Alfa representa una obra de lo más dinámica. María Hervás da vida a una mujer encapsulada en una habitación transparente. Hervás recibe la visita de varios hombres, con los que representa el mismo ritual: la conversación de una pareja sobre la pérdida de romanticismo en la relación. Como curiosidad, esta obra dura 24 horas de forma ininterrumpida.

Su presunto romance con Alfred García

En lo que respecta a su pasado amoroso, María fue relacionada con el cantante Alfred García. Según el pódcast Mamarazzis, ambos fueron vistos con actitud cariñosa en febrero de 2023. Aunque, la actriz apenas se pronunció sobre ello en los Premios Talía de la Academia de Artes Escénicas. "Al Alfred le conozco, haciendo Yerma tuvimos la oportunidad de conocernos (...) Nunca jamás he hablado de mi vida privada, personal y sentimental...", tal y como recoge EuropaPress.

Dani Martín y su nuevo proyecto

Cabe señalar que en el pasado, a Dani Martín se le relacionó con nombres como Patricia Conde, Melissa Jiménez, Blanca Suárez o Begoña Martín.

El Último día de Nuestras Vidas es el nuevo proyecto discográfico del artista de Qué Bonita la Vida. No obstante, Dani Martín ha decidido retrasar el estreno del disco que estaba previsto que saliera el 8 de noviembre, así como la escucha que tenía programada en el WiZink Center. Un gesto, con el que se puede intuir el exvocalista de El Canto del Loco, ha querido apoyar a los afectados por la DANA.