¿Quién es Marta Díaz? Cuántos años tiene, su ruptura con Sergio Reguilón y su grave accidente de esquí

Marta Díaz llega a la final de El Desafío con una misión clara: demostrar que es la concursante más preparada de la edición y conseguir ser la primera influencer en alzar el título de campeona en la historia del programa.

La creadora de contenido sevillana tiene solo 23 años y es una de las grandes promesas de las redes sociales. Acumula más de tres millones de seguidores en Instagram y más de cinco en TikTok, plataformas donde se mueve como pez en el agua hablando de moda, maquillaje y deporte.

Pero, ¿qué se esconde detrás de una de las influencers más famosas del país? Repasamos algunos datos curiosos sobre ella.

Empezó a trabajar gracias a su hermano David

Marta Díaz le debe su carrera a su hermano David, un popular youtuber conocido como AlphaSniper97. La joven empezó a salir en los vídeos de su canal —tapada primero porque era menor— y poco a poco se fue soltando. Él le enseñó el camino y le advirtió de los peligros y del hate cuando estaba empezando.

Tienen una excelente relación, así que acudió a la presentación del documental de Marta Díaz en Prime Video, posando juntitos como buenos hermanos que se adoran.

La ruptura de Marta Díaz y Sergio Reguilón

Marta Díaz y el futbolista Sergio Reguilón estuvieron saliendo durante cuatro años. La pareja hizo oficial su noviazgo en abril de 2020, cuando llevaba ya un año junta. Se conocieron en mayo de 2019 a través de un amigo común.

"Por fin puedo oficializar lo que muchos sospechabais. Hoy os quiero presentar a una de las personas más importante de mi vida. Te amo pequeña", escribió el jugador en sus redes sociales al compartir una foto con la influencer. "Sí. Él. El secreto a voces que he gritado en silencio. La persona que llegó y cambió todo. La necesidad de tenerte a mi lado en cada momento. Él y solo él, te quiero", añadió la joven, a la que habían relacionado con el influencer TheGreft.

En esa época el futbolista jugaba en el Atlético de Madrid, pero al tiempo fichó por el Sevilla Fútbol Club y la influencer empezó a viajar con frecuencia a la capital hispalense. La relación dejó de ser a distancia cuando Reguilón fichó por el Tottenham y Marta se decidió a acompañarlo en Londres. "Ahora cada detalle me parece importante porque sé lo que es estar lejos", le confesó a su amiga Laura Escanes en el pódcast Entre el cielo y las nubes.

Fueron cuatro años de relación que llegó a su fin en 2023 (no se sabe exactamente cuándo) y cuyo final oficializó Marta en octubre de 2023 cuando confesó a sus seguidores que el proyecto más importante de su vida, su docuserie, se había visto eclipsado por su ruptura.

"Escribo esto entre lágrimas, personalmente ha sido un año muy complicado para mí, terminar de grabar el proyecto más importante de mi carrera completamente rota, ha sido el reto más difícil que he hecho nunca, y justo por eso para mí es el doble de especial. Solo yo sé la fuerza y las ganas que le he tenido que poner, sobre todo en ese último mes, cuando lo único que necesitaba era estar en la cama llorando, o durmiendo para que pasaran las horas, no podía conmigo, pero tampoco podía fallar, ni a vosotros, ni a todo el equipo que había detrás, he dado todo de mí, y con todo el cariño y la ilusión del mundo espero que lo disfrutéis", apuntó al compartir las fotos de la presentación.

Irónicamente, la ruptura todavía no se había producido cuando El Desafío se estaba grabando. El futbolista acudió a uno de los episodios a animar a su entonces chica tras la prueba de apnea.

Su trágico accidente de esquí

Las redes sociales fueron testigo de uno de los episodios más duros de Marta Díaz: un grave accidente de esquí que tuvo en Los Alpes en diciembre de 2023.

El 7 de diciembre, la sevillana compartía en Instagram unas inquietantes imágenes donde se la veía siendo recogida por una ambulancia en la estación de esquí: "Lo que iba a ser un viaje increíble se ha convertido en una pesadilla, he tenido una caída muy fuerte, y me he roto el ligamento cruzado, muy probablemente necesite operación", escribió.

"Estoy realmente mal, mi año ha sido horrible, y psicológicamente muy doloroso, esto ya ha sido la gota que colma el vaso", destacó.

A las dos semanas, la influencer subió unas nuevas fotografías desde el hospital revelando que había sido operada y se estaba recuperando.

Sus amigas influencers y Ana Mena

Marta Díaz celebró su 23 cumpleaños poco después del estreno de El Desafío y lo hizo rodeada de amigas influencers. En su círculo hay rostros conocidos como María Pombo, Laura Escanes, Marta Lozano, Laura M. Flores o Clara Chaín.

También se unieron a la fiesta compañeros de El Desafío como el actor Adrián Lastra, el empresario Pablo Castellano o el director de producción del programa de Antena 3 Jorge Ventosa.

Sin olvidarse, por supuesto, de la cantante Ana Mena, que cantó en la fiesta y protagonizó un divertido momento viral al gritar el lema “Todo el mundo saltando por Marta en su cumple”.

"Me quiero ir a casa": Marta Díaz se rompe al verse incapaz de superar el reto de la puntería

Marta Díaz deslumbra en la semifinal de ‘El Desafío’ al imitar a Rihanna en la Super Bowl 2023