"Me quiero ir a casa": Marta Díaz se rompe al verse incapaz de superar el reto de la puntería

Marta Díaz tenía todas con ella para hacerse con una plaza como finalista en la gran final de El Desafío. La influencer partía como segunda en la clasificación general —justo por detrás del ganador de la primera semifinal Pablo Castellano—, pero los nervios le jugaron una muy mala pasada y le fue imposible completar el reto de la puntería que sí había conseguido en los ensayos previos.

"Hacía las dos a la primera. ¡Tócate las narices! Me quiero ir a mi casa a llorar ahora mismo", se lamentó ante el primer error de la segunda prueba, que llegó después de un frustrante primer reto que completó al tercer intento.

La noche se le torció y no fue capaz de completar el desafío. Tampoco pudo contener las lágrimas de rabia mientras Roberto Leal la animaba diciéndole que sus compañeros nunca le dejarían abandonar el programa. "Es que no me lo puedo creer, no me lo puedo creer", repetía al fundirse en un abrazo con los otros siete concursantes.

En su caso no fue solo la frustración del reto no conseguido, era el miedo a perder la plaza como finalista por la que había estado semanas luchando. La consiguió aunque no le fue tan sencillo. Fue la cuarta concursante del ranking general por detrás de Chenoa y Adrián Lastra que la superaron en puntos.

Marta Díaz competirá en la final con Mario Vaquerizo como partner. Los puntos que consiga el cantante en la última gala se sumarán a los suyos para competir con los otros tres finalistas —Chenoa, Pablo Castellano y Adrián Lastra.