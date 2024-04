El drama familiar de Pablo Castellano: la muerte de su padre, la depresión de su madre, la lucha por la herencia

Pablo Castellano (37) conoce de primera mano cómo la vida puede cambiar de un día para otro. El finalista de El Desafío y esposo de María Pombo muestra en sus redes la felicidad de la que goza actualmente con su familia, aunque no siempre ha sido así.

El docureality protagonizado por el clan Pombo y las múltiples entrevistas que ha concedido han abierto la personalidad de este empresario, exhibiendo su carácter familiar y cómo desarrolla sus negocios de construcción. Sin embargo, en ellas también ha desgajado cómo se han desarrollado algunos de los momentos más difíciles de su vida.

La muerte de su padre

El fallecimiento repentino de su padre, José Luis Castellano, a causa de un infarto en 2010 cambió por completo la vida del ahora influencer. Apenas habían pasado unos pocos meses desde que al patriarca le habían diagnosticado cáncer de colon y, tras su muerte, con apenas 23 años Pablo Castellano se veía obligado a hacer frente al día a día sin su padre.

Una situación que él recordó como un tiempo en que lo pasó “muy mal” en una entrevista en el programa de Bertín Osborne, una época a la que además se añadió que su madre “estaba con depresión” porque “se quedó muy, muy tocada con la separación”.

Lucha por la herencia y consecuencias

Tras este triste episodio, las malas experiencias siguieron sumándose para el arquitecto. Tras el fallecimiento de su padre, Pablo Castellano tuvo que enfrentarse junto a sus hermanos, Jacobo, el mayor y con quien comparte la empresa Grupo Archarray, y José, el pequeño, a la voluntad de la entonces esposa de su progenitor.

“Mi padre no terminó de dejar las cosas bien, la que era la mujer de mi padre no respetó las decisiones que él hubiera querido, hizo todo lo contrario”, explicó sobre cómo su madrastra decidió liquidar la empresa de su padre en contra de sus designios. “Fue todo un poco de boca”, indicó.

Un conflicto que derivó en que Pablo Castellano rompiera toda relación tanto con la esposa de su padre como con sus tres hermanos de esa rama familiar.

Además, durante el tiempo que pasó desde que se cerró la compañía familiar hasta que creó la nueva sociedad de Grupo Acharray junto a su hermano Jacobo, el influencer explicó en una entrevista en Magistral que tuvo que hacer frente a dificultades económicas. “De la noche a la mañana nuestro padre se va y en cuestión de 15 días no tenemos nada, absolutamente nada. (...) No teníamos ni un euro en la cuenta para poder encender la luz de casa ni la calefacción, estábamos con abrigos en casa, con velas, porque no teníamos dinero para pagar nada”, detalló.

Problemas en su matrimonio con María Pombo

A pesar de que actualmente el amor y la complicidad parece ser la tónica habitual en el matrimonio Pombo-Castellano, apenas han pasado unos meses desde que se hicieran públicos los problemas de la pareja.

Una story en el perfil de Instagram de una de las integrantes del clan Pombo en el que se pedían deseos a la Luna, desvelaba que existía una crisis entre Pablo y María. De hecho y con el paso del tiempo, la influencer ha confesado que en ese momento su matrimonio estaba “en la cuerda floja”.

Sin embargo, ambos han sabido reponerse a este vaivén en la convivencia. “Después de ese revolcón que nos ha dado un poco la vida, porque la cagué y dije que estaba en crisis con Pablo, creo que nos ha venido muy bien, nos ha reforzado como pareja, hemos visto las cosas importantes y las cosas que no son importantes", explicó la mujer de Pablo Castellano en su serie documental.

Unas vivencias que, sin duda, han ayudado a forjar el carácter ganador que ha demostrado durante su participación en El Desafío.