Quién es Michelle Calvó: la relación con su padre, la pobreza para llegar a ser actriz y su exnovio preso

Acompañada por el mítico Ramón García, la actriz y modelo Michelle Calvó presentará a partir de este lunes la gran vuelta del concurso de éxito Grand Prix -después de 18 años-, junto a la streamerCristinini para hacer realidad el deseo de los más nostálgicos, de los que, como ellas, crecieron con el formato.

El fichaje de la intérprete canaria, aunque nacida en Madrid, no es casual. Con solo 31 años, Calvó acumula papeles en los que ha dado vida a Eli en la película El club de los incomprendidos o series como Aída, Bienvenidos al Lolita, Paquita Salas, Desaparecidos o su actual papel en Entrevías, con José Coronado. También fue Sofía Contreras en Amar es para siempre, uno de sus primeros trabajos.

Su infancia difícil y la relación con su padre

El paso de la actriz por el programa de Toñi Moreno, Déjate querer, el pasado verano, dejó muchos titulares desconocidos para la prensa hasta el momento. Calvó se abrió en canal en su visita al plató y dio detalles de cómo había sido su vida hasta el momento, desde una infancia marcada por la ausencia de su padre hasta su actual momento profesional.

Madre e hija tuvieron que salir adelante en su Tenerife natal sin la presencia de su padre, al que conoció cuando cumplió los 16 años. Él, de La Habana, tuvo que abandonar el país y no era fácil comunicarse. "Cuando volvió no quería saber de él, pero después se convirtió también en una pieza fundamental de mi vida", contaba la actriz en el programa, que ofrece un espacio para compartir emotivas experiencias personales.

Sus padres se reencontraron, pero no para volver a tener una relación de pareja: "Mi padre era gay y mi madre lo sabía, ella lo entendía y yo también, todo el mundo tiene que tener la libertad de amar a quien desee", aclaraba Michelle.

Pasar por la pobreza para llegar a ser actriz

Aunque ahora la vida sonríe a la artista, sus comienzos en el mundillo no han sido para nada fáciles. En su aparición en el citado programa, la actriz se sinceró sobre su desesperante comienzo en el mundo de la interpretación, una etapa en la que había días y días en los que solo comía arroz.

"Es un camino muy duro, sé que hay muchos chicos y chicas jóvenes que vienen a la capital con esas ganas de comerse el mundo y de conseguir un sueño, y la vida pone muchas pruebas, y se pasa muy mal", se dirigía a la cámara la artista, visiblemente emocionada.

"Yo comía arroz hervido, aguado, porque llenaba más. No tenía cómo comer más, no tenía dinero, no podía trabajar, y no fue fácil", contaba entre lágrimas mientas puntualizaba: "Yo no llegué y ya me dieron un protagonista".

A sus circunstancias se sumaba el hecho de no poder contar con el apoyo de su madre, a la que le ocultó el camino por el que pasó. "Ayudaba a mi madre, entonces yo esto no se lo decía".

Su cambio de vocación y su pasión por el deporte

Quienes la conocían siempre pensaron que el futuro de Michelle Calvó estaría en el deporte. La actriz fue jugadora de la Selección Canaria y Española de Voley Playa.

Finalmente, fue el cine lo que arrastró a la canaria, que tuvo claro desde pequeña tocaba el piano y asistía a talleres de teatro infantil en su ciudad, donde formó parte del grupo de teatro de la Escuela de Bellas Artes. Con solo 11 años hizo su primer papel en la película Hombres Felices, con Aitana Sánchez Gijón.

Su emigración a Madrid en busca de su sueño alimentó su querencia hacia el mundo artístico, pero su pasión por el deporte sigue latente. Más de la mitad del contenido que publica en su perfil de Instagram es enfocado en sus entrenamientos.

La historia con su expareja Carlo Costanzia, ahora preso

El pasado agosto saltó a los medios la sorprendente noticia que informaba de la relación entre el actor Carlo Constanzia, hijo de la conocida modelo Mar Flores, y la actriz Michelle Calvó. Según las informaciones, la chispa entre ellos saltó durante las grabaciones del programa Esta Noche Gano Yo, actualmente en emisión.

Hace unas semanas, el programa Y ahora Sonsoles desvelaba que Costanzia estaba cumpliendo condena. El pasado septiembre se conoció que el actor de Toy Boy había sido acusado de "delito continuado de estafa en su modalidad agravada", por el que finalmente ha sido condenado a 21 meses de prisión.

Los medios aprovecharon la presencia de Michelle en los Premios Traveler 2023 para preguntarle sobre esta situación, aunque ella no quiso pronunciarse. Según se conoce, fue ella quien decidió acabar con la relación tras conocer esta situación.