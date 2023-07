Quién es Cristinini, la joven que pasó de vender videojuegos a ser una de las streamers mejor pagadas de España

Vuelve a la televisión uno de los formatos más queridos. El concurso Grand Prix regresa con su mítico presentador, el incombustible Ramón García, al que se unen dos nuevas caras.

Cristinini, que aterriza en la televisión publica desde el mundo de Internet, y Michelle Calvó, conocida por sus trabajos como actriz. Dos jóvenes que ya son mucho más que promesas, dos talentos que suman un nuevo reto profesional después de años de trabajo y dedicación. Cristinini lleva más de seis años currándoselo y ya son numerosos los proyectos audiovisuales que ha afrontado.

No cabe duda de que se ha convertido en un grandísimo referente para muchas niñas. A pesar de las críticas que ha recibido por ser mujer en un mundo de hombres, el talento, simpatía y cercanía de Cristinini la han posicionado como una de las figuras femeninas más importantes de Internet.

Su edad, su nombre real y su vida antes de ser streamer

Cristina López es el nombre real de esta joven que nació hace 33 años en Salou (Tarragona). A pesar de haberse criado toda su vida en Cataluña, asegura que es "en gran parte andaluza", ya tiene mucha familia de Granada.

Estudió en la Universidad de Tarragona, donde se sacó dos carreras: informática y administración de empresas, además de un master y un grado superior. Se defiende en cinco idiomas, lo que la llevó a defenderse a la perfección en sus primeros trabajos, como recepciones de hotel, administración en oficinas. Incluso fue dependienta en la cadena de videojuegos GAME, una de las grandes franquicias del sector.

El apodo 'Cristinini' viene de su infancia. Así es como la llamaban cuando era pequeña. Tiene una hermana que se llama Nuria y guarda su vida privada en la más estricta intimidad. Nunca ha trascendido si tiene o no pareja y sus seguidores comprenden que lleve estos detalles en secreto.

De Internet al gran salto a televisión

Aunque a día de hoy acumula más de 3 millones se suscriptores en su canal de Twitch, plataforma en la que más contenido desarrolla, lo cierto es que Cristina empezó subiendo vídeos a su canal de Youtube en el año 2016 mientras se ganaba el sueldo en la conocida cadena de videojuegos.

A partir de ahí no ha dejado de encadenar proyectos. Primero la ficharon para que escribiese en una web de videojuegos, se convirtió en reportera de los eSports para The Gaming House... Y su meteórico ascenso llegó en 2019, cuando comenzó a participar en las ligas de League of Legends.

A día de hoy, las cifras que maneja Cristinini la sitúan entre los mejores streamers de nuestro país. Uno de sus grandes hitos fue que la primera mujer que se unió al grupo de Ibai LlanosIbaiLand, el conjunto de streamers que empezó a emitir desde una misma casa en Barcelona, vivienda que tenían alquilada por 15.000 euros al mes.

Cuánto gana Cristinini: entre los 10 mejor pagados de Twitch

En los últimos Premios Ídolo se llevó el reconocimiento en la categría de Mejor Streamer y en los Premios Esland, los que organiza el conocido The Greft, se llevó el de mejor reportera de eSports.

Su llegada al Gran Prix no es, ni mucho menos, el primer proyecto que lleva a cabo en televisión. Ha sido colaboradora e invitada en espacios como Zapeando, La Resistencia o El Intermedio, además de presentar eventos como Los Premios Odeón de la música o el programa Time Zone de HBO Max.

Todos estos trabajos, además de sus habituales transmisiones por Twitch desde su canal oficial, han ayudado a que Cristinini se encuentre entre las jóvenes españolas mejor pagadas de Internet.

En la gran filtración que se produjo sobre los salarios de los streamers en hace un año, Cristinini se encontraba entre los 10 streamers mejor pagados de España.

En sus estadísticas figuraban 390.000 dólares en ganancias al año. En aquel momento era la única mujer de la lista, que coronaba Auronplay con 3 millones al año. Ibai le seguía de ceca con 2,3 millones de dólares.

A este dinero, procedente de sus ingresos en la red, se suman todas las colaboraciones que ha hecho en diferentes proyectos, tanto en la televisión como en la radio.