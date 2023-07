Ramón García, presentador de 'Grand Prix': su edad, su pareja conocida y sus dos hijas

Lo vintage está de moda y el mejor ejemplo de ello es el regreso del Grand Prix, el popular concurso televisivo que se emitió entre 1995 y 2009. Este verano vuelve el programa y cuenta de nuevo conRamón García como presentador. No estará solo, sino que contará con la ayuda de Michelle Calvó y Cristinini.

A sus 61 años, conoce de sobra el formato y está considerado como un imprescindible de nuestras pantallas. ¿Sabes más que un niño de primaria?, El legado, ¿Conoces España? o Un domingo cualquiera son algunos de los programas en los que el vasco ha participado durante estos años.

Por qué Ramón García odia la Navidad

Sin duda si por algo es conocido es por haber dado las Campanadas de Nochevieja en 19 ocasiones: 14 en TVE, dos en Antena 3 y dos en Twitch con Ibai Llanos. Su popular capa negra ya es un seño de identidad, pero lo que mucha gente no sabe es que no le gusta la Navidad.

En una entrevista con El País, reveló que debido al trabajo de sus padres, le cogió manía a estas fiestas: "Una vez, un montador de TVE me dijo: Ramón, tú eres la Navidad. Me pareció muy bonito, porque es verdad: llevo presentadas 18 Campanadas en cuatro décadas, 16 Telepasiones, 14 especiales de Nochevieja. Pero odio la Navidad. Mis padres eran hosteleros, y en estas fechas siempre estaban trabajando, íbamos a la contra de los demás. Eso se me quedó enquistado desde niño".

"Intento conciliar lo que siento con lo que transmito. Entiendo que la gente quiere pasarlo bien, pero no me gusta que la felicidad sea obligatoria un día determinado. La Navidad es perfecta cuando eres niño y todas las piezas del rompecabezas encajan. Pero cuando vas haciéndote mayor, las piezas van faltando y algunas son irreemplazables", detalló.

El alegato de Ramón García contra la violencia de género

Ramontxu ha dado las Campanadas junto a Ibai Llanos en dos ocasiones y en las últimas estuvieron acompañados de Anne Igartiburu y aprovechó para mandar un emotivo mensaje a favor de las víctimas de violencia de género: "Que eso de una maldita vez se acabe. Que no pueda salir gratis como se está acabando con las mujeres. Es una petición que hago desde el corazón", dijo.

"Sea el año que acabe con la violencia que mata a las mujeres. Ese es mi deseo y estoy seguro que será compartido por todos los millones de españoles que nos están viendo", apuntó el vasco.

Su matrimonio y divorcio con Patricia Cerezo

Aunque media España conoce la trayectoria profesional de Ramón, lo cierto es que es bastante más discreto sobre su vida privada. Mantuvo una relación de más de 25 años con otra trabajadora de la televisión, Patricia Cerezo, y estuvieron casados entre 1997 y 2021.

Se conocieron en los pasillos de TVE cuando él ya era un presentador de cierto éxito y ella era azafata de un programa.

"Estoy muy orgullosa de ser la mujer de Ramón. Aunque él sea un rostro conocido, a mí no me afecta porque soy la consorte, pero se lleva muy bien. Además, cuando trabajas en algo público, lo importante y lo ideal es que te reconozcan", confesó a Vantatis en 2012.

La pareja tuvo dos hijas y los cuatro formaron una familia muy unida, lo que no ha cambiado a pesar de divorciarse. Él mismo habló de ello en 2021 y contó los motivos que les habían llevado a separarse: "Patricia y yo tenemos una buenísima relación. Nos separamos de mutuo acuerdo hace unos meses y tenemos sentencia firme de divorcio. Nuestras hijas lo han entendido y seguiremos compartiendo nuestras vidas con ellas. Nos verán juntos celebrando lo que haya que celebrar".

Después del divorcio, Patricia sí ha rehecho su vida con el empresario e ingeniero Kiko Gámez y en los últimos meses sobrevuela la idea de una futuro boda. En lo que respecta a Ramón, ha dicho en varias ocasiones que ahora mismo no está interesado en salir con nadie.

Sus dos hijas Verónica y Natalia

Ramón García y Patricia Cerezo tuvieron dos hijas durante su matrimonio: Natalia (2003) y Verónica (2006).

La mayor de las dos ha heredado la personalidad y el estilo para la moda de su madre. Ella misma lo dijo para Hola: "Mi armario es como si fuera una copia del suyo, además, siempre estamos intercambiando ropa".

No se sabe qué es lo que está estudiando, pero no es comunicación como sus padres. Entre sus planes, estaba "tomar un camino distinto" y "viajar, trabajar en varios países y, después vivir en España".

En relación a su hija más pequeña, no hay mucha información al respecto, ya que al ser menor al preferido mantenerlo en privado.

Animal televisivo, estrella de las campanadas y un gran padre de familia. Ramón García ha demostrado que es multidisciplinar y no se le resiste ningún frente.