Quién es Miguel Ángel Herrera, el recién estrenado marido de Soraya

Se casaron en secreto el pasado 7 de junio, coincidiendo con su 11º aniversario, pero la cantante Soraya Arnelas y Miguel Ángel Herrera celebran este sábado 15 de julio su gran boda. Será una ceremonia civil, que tendrá lugar en la Casa Palacio Huerta del Conde, en la ciudad de Cáceres, en la que reunirán a más de 200 invitados y en la que sus hijas, Manuela —de 6 años— y Olivia — de año y medio— tendrán un papel protagonista.

La noticia de este enlace no ha pillado por sorpresa a nadie porque hace ya tiempo, el 6 de enero de 2019, Herrera le pidió matrimonio a la cantante extremeña. “Nada más despertarnos, estaba con mi hija en la cama y él fue rápido al baño a recogerlo. Me trajo un anillito muy sencillo, con un diamante... y ya le dije: 'Si no hace falta, hijo mío, tú ya sabes que yo soy tuya'. Pero bueno, él lo quiso hacer de esa manera, le hacía ilusión y obviamente estoy contentísima", describía la artista el momento.

Por la pandemia primero y por la llegada al mundo de su segunda hija —nació el 27 de octubre de 2021—, la pareja tuvo que ir posponiendo el acontecimiento, pero el momento ha llegado.

Modelo, empresario y su fan número uno

Soraya y Miguel Ángel Herrera presumen de tener una de las relaciones más estables del panorama social: llevan juntos más de once años y han logrado formar una bonita familia junto a sus dos hijas.

Son casi inseparables: suelen acudir juntos a fiestas y eventos, él se ha convertido en uno de los grandes apoyos de la cantante, además de ser uno de sus mayores fans.

Sus declaraciones de amor hacia ella son constantes y no tiene reparos en hacer pública su admiración. Cuando en una entrevista le preguntaron que quién era su mujer 10, lo tuvo muy claro: “Mi chica, Soraya. Es una mujer con personalidad, que quiere mucho a sus amigos –no es que tenga un entorno muy amplio de amistades, pero las que tiene las cuida mucho– y es trabajadora como ninguna”.

Se conocieron en un desfile y a los pocos día ella tuvo un sueño premonitorio: “Soñé que me despertaba en un campo de fútbol y en una portería había un portero vestido de amarillo, rubio, y yo solo tenía ojos para él. Cuando me desperté sentí en el pecho como que me había enamorado dentro de ese sueño”. Después descubrió que Miguel Ángel había sido portero del Betis y que iba vestido de amarillo.

Días más tarde del primer encuentro quedaron para cenar en Barcelona donde vivía él. “Intenté endiñárselo a Marta Sánchez esa noche que salimos de fiesta. Yo no lo quería ni siquiera para mí”, contaba entre risas. Al día siguiente le confesó a su mánager que había conocido al “padre de sus hijos”.

Por aquel entonces, Miguel Ángel tenía 23 años y Soraya, 29. Él ya era un modelo reconocido, con 1,88 metros de altura y una seductora mirada verde: representó a Cádiz en el concurso Míster España 2009, ha desfilado en la 080 Barcelona Fashion y en la Madrid Fashion Show, ha trabajado para marcas como Mango o Custo Barcelona, y ha protagonizado editoriales de moda para las revistas más importantes de nuestro país.

Y, aunque sigue ejerciendo como modelo, la pareja de Soraya ha demostrado ser un hombre polifacético y emprendedor. En 2020 puso en marcha junto a Soraya la firma de ropa, Chochete, cuyo nombre no pasó inadvertido para nadie.

“Es un proyecto familiar que nace del amor y admiración de unos padres hacia su hija. Alegre, pilla, divertida, soñadora y llena de energía. Pero sobre todo, una niña a la que se le deja ser una niña”, dice la presentación de la firma en su web.

Además, Miguel Ángel también se anuncia en su perfil de Instagram comotrafficker digital, la persona que se encarga de gestionar las campañas de publicidad en Internet, y ha creado un pequeño negocio Mafe Tráfico Online. Además, forma parte del proyecto Hospital Capilar, una empresa de tres clínicas capilares situadas en Madrid, Murcia y Pontevedra, y de las que es SEM Manager.

Y, por supuesto, también ejerce de padrazo con sus dos hijas y experimenta en sus propias carnes la dificultad de conciliar teletrabajo y cuidados infantiles.

Enamorado de su chica, feliz en su papel de padre, con una sólida carrera en la moda y decidido emprendedor, el recién estrenado marido de Soraya vive uno de los momentos personales más dulces junto a su familia.