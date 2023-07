Manuela y Olivia, las hijas de Soraya Arnelas y Miguel Ángel Herrera

Soraya Arnelas y su estrenado marido Miguel Ángel Herrera están en su propia nube de amor. Después de más de 10 años de relación, la pareja se ha dado recientemente el 'sí, quiero' y han formado la familia feliz con la que llevaban tanto tiempo deseando.

Se casaron en secreto el pasado 7 de junio en el Ayuntamiento de Villar del Olmo (Madrid), aunque este fin de semana celebran una gran ceremonia civil en Cáceres junto a toda su familia y amigos.

La cantante y el modelo compartirán este día con todas las personas a las que quieren, entre las que se encuentran sus dos hijas Manuela y Olivia.

La hospitalización de su hija Manuela

El 24 de febrero de 2017 llegó al mundo su primogénita Manuela. A los dos meses de su nacimiento, la pequeña tuvo que ser hospitalizada durante seis días por una infección de orina que le provocaba vómitos constantes. La propia Soraya contó lo duro que había sido esta experiencia.

"La semana pasada empezó vomitando muchísimo, que eso en alguien tan pequeño es peligroso porque se deshidrata. Vieron que tenía infección de orina, así que le miraron los riñones, pero no tenía fiebre, que es algo que suele ir ligado a una infección tal. Así que presentaba un cuadro raro y han estado haciéndole pruebas todo este tiempo para ver qué podía ser", explicó.

A sus seis años, Manuela mantiene una excelente relación con su madre, aunque desgraciadamente no siempre fue así. El motivo de esto era lo ocupada que estaba Soraya durante sus primeros meses de vida debido a su carrera. Ella misma habló de esto durante una entrevista enEl País, donde aclaró que el confinamiento por la pandemia les había ayudado mucho.

"He aprovechado mucho estos dos años de pandemia con ella, he hecho las paces con la relación que tenía con ella porque al mes y medio de dar a luz tuve que dejarla con su padre y en una guardería. He tenido ese tiempo para recuperarlo y ahora nuestras despedidas son mucho más amables", dijo.

Ahora están muy unidas e incluso la pequeña ha empezado a colaborar en la carrera musical de su madre y apareció en el videoclip de La cita: "Ella sale bailando en el vídeo, y Manuela disfruta bailando. A veces tenemos que acompañar a los nuestros para que realicen sus sueños".

Ella misma reconoció que lleva el talento "en la sangre" y confirmó que la pequeña está en clases de ballet y pintura. Aún así, en una entrevista con El Español sí aclaró que a su hija le gustaría que pasara más tiempo en casa.

La dolencia de Olivia, la segunda hija de Soraya

En octubre de 2021 nació su segunda hija, Olivia. Al igual que le sucedió a Manuela, la pequeña tuvo que ser hospitalizada con menos de un año. En su caso fue debido a una hernia.

"Para los que me preguntáis qué le pasa a Olivia en el ombligo… nació con una hernia. Lo que nos ha dicho la pediatra es que si el ombligo no cambia de color y si no duele no hay motivo de operación urgente. Nos mandó un cinturón especial para poder ayudar al ombligo a meterse, pero Olivia andaba muy molesta y el cinturón le hacía daño. No paraba de llorar", expuso en Instagram.

La aventura con la maternidad de Soraya parece que todavía no ha terminado, ya que recientemente aclaró que le gustaría tener un tercer hijo: "Me gustaría tener tres, la verdad, sobre todo porque me voy a quedar con las ganas de un niño. Parece que solo tengo molde de niña. Me encantaría que el próximo fuese niño y le llamaríamos Mauro, un nombre que teníamos pensado y nos gusta mucho".

Soraya Arnelas está muy bien acompañada por toda su familia, así que se puede decir que se encuentra en un excelente momento personal y vital. Y seguro que sigue así durante mucho tiempo.