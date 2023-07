Soraya Arnelas, sobre sus vestidos de boda: "Uno es más arquitectónico y el otro está inspirado en el Gran Gatsby"

Este sábado a las 19:00h llega el gran momento deSoraya Arnelas. Después de 10 años de relación con Miguel Ángel Herrera y dos hijas en común, la feliz pareja se casará en una fabulosa ceremonia a la que asistirán todos sus seres queridos y amistades.

Cabe destacar que la cantante y el modelo ya están legalmente casados. El pasado 7 de junio se unieron por lo civil en el ayuntamiento de una localidad madrileña, pero será este sábado cuando lo celebren a lo grande.

Cómo serán los vestidos de la boda de Soraya Arnelas

La emoción por saber cómo será el enlace es muy grande, pero hay muchos secretos que no podremos ver hasta que comience la fiesta. Sin embargo, la extremeña ha concedido una entrevista a El español horas antes de que arranque el evento y ha desvelado algunos datos importantes.

Ha contado, como ya sabíamos, que tendrá dos vestidos de novia: uno para la ceremonia y otro para la posterior fiesta. Los dos están diseñados conjuntamente por ella y la diseñadora Lorena Formoso. "Llevo dos vestidos de novia, el de la ceremonia, que yo definiría como arquitectónico, y el de la fiesta, más desenfadado e inspirado en la película del Gran Gatsby, al igual que la fiesta".

Por lo que ha dicho, podemos hacernos una idea que el segundo estará inspirado en los años 20 y podremos ver plumas y muchas joyas con diamantes.

Los invitados a la boda de Soraya Arnelas

¿Está Soraya nerviosa? Ella misma ha dejado claro que no: "No estoy nerviosa, lo que tengo es ganas y mucha ilusión. Yo creo que mi profesión en estos años me ha hecho aprender a controlar los nervios".

"Para nosotros en realidad esto es una fiesta, porque ya nos casamos por lo civil el 7 de junio y ahora lo que toca es festejar con los amigos y la familia", ha matizado sobre la boda.

La lista de invitados al enlace también es una incógnita. Ya conocíamos que algunas celebridades como Chenoa, Cristina Ramos, Geraldine o María Villalon sí estarían presentes. La cantante habría optado por no invitar prácticamente a ninguno de sus compañeros de Operación Triunfo.

"Viene gente desde Miami, de fuera, amigos y gente que trabaja con nosotros para acompañarnos en un día tan especial", ha apuntado, señalando que "será una boda muy joven" porque habrá muchos niños. "Estarán mis amigos de toda la vida del pueblo, los de Miguel Ángel, la familia... Va a ser muy especial".

¿Y cuál es el dress code de los invitados a la boda? "Esmoquin y pajarita para los hombres y traje largo para las mujeres. Es algo protocolario en ese sentido, aunque haremos una ceremonia simbólica y cortita que nos deje tiempo para pasarlo bien".

"Va a haber mucha música en directo, porque hemos contratado varios músicos", ha recalcado Soraya.