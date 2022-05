Quién es la mujer que irrumpió con un bebé en el juicio de Johnny Depp gritando "¡este hijo es tuyo!"

Ocurrió en la sesión del lunes 23 de mayo. Una mujer interrumpió a gritos la celebración del juicio de Johnny Depp y Amber Heard para dirigirse al actor.

En un receso, la mujer se levantó de su asiento y empezó a gritar dejando a todo los presentes atónitos. La sorpresa fue por lo que hizo y por lo que dijo.

"Johnny Depp, te amo. Nuestras almas están conectadas", empezó gritando para luego añadir.

"Este bebé es tuyo", añadió mostrando al niño que llevaba entre brazos.

¿Por qué no hay imágenes de este momento?

El momento no quedó registrado por las cámaras, lo que choca dado que el juicio se está retransmitiendo en directo por una cámara fija de Law and Crime. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué no se grabaron estas imágenes?

El episodio de la mujer se vivió durante un receso por lo que no se esperaba que pasase nada importante y la cámara había dejado de grabar. Esto explica por qué nos hemos perdido los gritos y también la reacción del actor, que, al parecer, no le dio demasiada importancia a estas palabras.

Johnny Depp saludó a la mujer desde lejos mientras los guardias de seguridad la obligaban a abandonar la sala.

¿Quién es la mujer que irrumpió en el juicio con su bebé?

La protagonista de este episodio es, al parecer, una fan de Johnny Depp que solo quería hacer una broma. Así lo dijo una de las periodistas que siguen la vista, quien aseguró que había discutido el plan con su esposo y les pareció que era chistoso.

La mujer fue captada a la salida del juzgado charlando con una fotógrafa.