Kate Moss aclara qué ocurrió en el incidente de la escalera en el juicio de Johnny Depp y Amber Heard

Nuevo capítulo en el juicio que enfrenta Johnny Depp y Amber Heard. La pareja se acusa mutuamente de difamación. Depp le reclama a su ex 50 millones de dólares por un artículo en The Washington Post en 2018 en el que le define como abusador Heard. por su parte, acusa al intérprete de haber instigado una campaña de difamación en su contra.

"Pensé inmediatamente en Kate Moss y las escaleras, y le golpeé"

La participación de Kate Moss en el juicio no estaba prevista inicialmente pero los abogados del actor han decidido llamar a la modelo después de que Amber Heard la nombrase en una de sus intervenciones. Fue a mediados de mayo cuando la actriz de Aquaman se refirió al famoso incidente de la escalera, un altercado en el que estuvieron implicados Depp, Heard y Whitney Henriquez, la hermana de la actriz.

"No lo dudé, no esperé. Pensé inmediatamente en Kate Moss y las escaleras, y le golpeé", dijo Heard en su declaración, haciéndose eco de un rumor nunca confirmado que apunta que Johnny Depp tiró a Kate Moss por una escalera cuando eran pareja.

La actriz sacaba a colación esta información para justificar su agresión a Depp. Según su testimonio, lo hizo para defender de su hermana. "Reaccioné en defensa de mi hermana. Había sido durante años el saco de boxeo de Johnny, pero durante años nunca lo golpeé. Fue la primera vez que le devolví el golpe", declaró Amber Heard en el anterior pleito por difamación que mantuvo la expareja en Reino Unido durante 2020.

La declaración de Kate Moss por videollamada

Este miércoles ha tenido lugar la intervención de Kate Moss, que se ha dirigido al estrado a través de una videollamada para aclarar qué ocurrió realmente ese día. Según su testimonio, Depp nunca habría ejercido violencia física sobre ella.

"Estábamos saliendo de la habitación y Johnny salió de la habitación antes que yo. Había habido una tormenta. Cuando salí de la habitación, me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda", dijo la modelo, de 36 años, bajo juramento.

"Grité porque no sabía qué me había pasado y tenía dolor. Él vino corriendo para ayudarme y me llevó a mi habitación y me consiguió atención médica", aclaró antes de recalcar que "él nunca me empujó, pateó ni me tiró por las escaleras".

El equipo de abogados de Amber Heard no se dirigió a Moss para hacerle ninguna pregunta, a pesar de que fue la actriz la que nombró a la modelo en el proceso judicial.

Johnny Depp durante la intervención de Kate Moss // GTRES

¿Cuándo estuvieron juntos Kate Moss y Johnny Depp?

Kate Moss y Johnny Depp fueron pareja entre 1994 y 1998. Se conocieron cuando Depp tenía 31 años y acababa de romper su compromiso con Winona Ryder. En aquel momento Kate Moss tenía 20 años. Los presentó el escritor George Wayne en una fiesta en el Café Tabsc, un centro de reunión de muchas modelos. "Johnny estaba en la parte de atrás cenando y Kate entró con Naomi y The GW la agarró e hizo la presentación", reveló el escritor en marzo de 2019.

La pareja se hizo muy mediática, no solo por sus demostraciones de amor, también por sus escándalos. Además se vieron envueltos en rumores de boda pero finalmente se separaron en 1998.

Johnny Depp y Kate Moss cuando eran pareja // Gtresonline

Años después, en 2012, Moss declaró en Vanity Fair que la separación le dolió mucho porque Depp la cuidó como nadie. El actor, por su parte, aceptó ser el culpable de que la relación no hubiera prosperado, pues le dio más importancia a su carrera que a su relación. "He sido tan estúpido porque teníamos mucho a favor de nuestra relación", dijo en la revista Hello!