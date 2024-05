¿Quién es Myke Towers? Conoce al cantante puertorriqueño, su pareja, su hijo y cuánto cobra por actuar en una fiesta privada

Myke Towerses una de las estrellas de la música puertorriqueña del momento. El cantante de 30 años triunfa a lo largo y ancho del planeta con canciones como Pareja del año, en la que colabora con Sebastián Yatra, o LALA, uno de los temas del verano 2023 en cuyo videoclip sale junto a la actriz española María Pedraza.

El intérprete de canciones como ADIVINO o LA CAPI, las dos de 2024, arrasa en plataformas y sobre el escenario, como ocurrió este martes 21 de mayo en su concierto en el Wizink Center de Madrid, el primero del Vive la tuya... No la mía Tour en España.

El cantante tiene previsto pasarse las próximas semanas (meses) de gira por nuestro país y, a sus fechas ya anunciadas, acaba de sumar un concierto extra. La madrugada del domingo 23 de junio al lunes 24 actúa en Torrejón de Ardoz. Será un show gratuito en el Recinto Ferial enmarcado dentro de las fiestas de la localidad madrileña.

De la universidad a triunfar sobre el escenario

Myke Towers arrasa hoy en la música, una andadura que inició cuando tenía 18 o 19 años y estaba todavía en la Universidad. "Siempre quise ser músico, pero entre decirlo y creértelo es un proceso muy largo", contó en una entrevista con El Mundo, en la que explicó también en qué momento decidió dar el salto y dejar los estudios.

"Sabía que podía tener una oportunidad en la música, por eso la creé. Seguí dándole en el estudio hasta que fui madurando. No te puedo decir que en mi primera canción ya logré ser quien soy, pero ahora ya sí que puedo decir que me meto a un estudio y sé lo que voy a hacer", confesó en es misma charla el artista que empezó a estudiar Educación y que, tras rechazar esa carrera, lo intentó con Administración.

Ahora trabaja en cumplir su sueño, del que hablaba en una entrevista en Los Angeles Times en 2019. "Que mi carrera sea para largo, que de cada producción hagamos un tour y convertirme en una una leyenda. Para eso hay que trabajar y pulirme duro”, decía el artista que tiene ya cinco álbumes de estudio y tres EPs en el mercado.

Su pareja Ashley y su hijo Shawn

Myke Towers persigue este objetivo acompañado de Ashley, su pareja de toda la vida con la que inició su relación hace más de ocho años y de la que apenas se conoce nada.

Ella es la madre de su hijo Shawn, que nació en 2022 y al que ya hemos visto subirse al escenario. Su nombre se lo debe al famoso rapero Jay-Z, del que Towers se declara fan y de ahí que tomase su nombre pila —Shawn Corey Carter— para llamar al pequeño.

En casa lo llaman Michael

Aunque su nombre artístico, Myke, suena a diminutivo cariñoso, el cantante asegura que prefiere que en casa lo llamen Michael. “No me gusta que me digan Myke en mi familia. Myke Towers es mi uniforme de superhéroe. Para la calle, para ir afuera. En mi casa soy Michael y afuera me pongo el uniforme”, contó en una entrevista en El País en la que también habló de su infancia.

De origen humilde, asegura que es "un chamaquito normal". "No tuve muchas cosas caras, no tenía lujos pero no era pobre tampoco. Soy el producto de todo ese ambiente que había en Puerto Rico, mi flow, mi estilo, como yo soy. Puerto Rico me hizo”, explicó el cantante que creció junto a su madre, su hermana, su hermano pequeño y su abuela, que le inculcó el amor por la música. "En casa sonaba de todo: salsa, merengue, bachata. Tengo primos a los que les gusta cantar. A mi abuelita, también”.

El caché de Myke Towers

Esos orígenes humildes han quedado en el pasado y el éxito actual han llevado a Myke Towers a sumar grandes cantidades de dinero en cada uno de sus shows.

Según un estudio realizado por el usuario de TikTok @joanmusiccc, el cantante cobra 200.000 euros cada vez que acude a una fiesta privada.

Lo descubrió a través de un experimento en el que se puso en contacto con 100 artistas como Bad Bunny, Myke Towers o Farruko a través de una empresa ficticia. Así, creó un correo profesional, un logo y un organigrama y les escribió uno a uno para saber cuánto cobraría cada uno para actuar en una fiesta privada. El resultado es este vídeo de TikTok que suma más de 27 millones de reproducciones.