¿Qué se sabe del disco Chanel? Todo lo que ha contado la cantante

No cabe ninguna duda de que el 2022 fue el año de Chanel.

Hace más de un año que la hispanocubana se posicionó como una de las promesas de la música. Consigiuió el mejor puesto para España en 27 años y SloMo se convirtió en la mejor canción de Eurovisión, destronando a la conocidísima Euphoria de la ganadora de este año, Loreen.

Los cuatro singles que ha estrenado

Desde que volvió de Turín poco o nada de ha sabido de su primer y misterioso disco de estudio, a pesar de que el asedio de la prensa y los seguidores sobre este tema ha sido masivo. En julio reconocía tener "ocho temas grabados" pero pedía paciencia porque estaba cocinando "un buen puchero".

Tras el éxito de SloMo y con el arranque del Mundial de Qatar el pasado mes de noviembre presentó su segundo single de estudio, Toke, un tema que sirvió para apoyar a La Roja durante la competición.

Un mes antes firmaba por Sony Music. La discográfica apostaba por Chanel con la idea de fabricar éxitos juntos, pero desde entonces solo ha estrenado dos tema más: Clavaíto junto a Abraham Mateo y P.M, que llegaba hace dos semanas.

El misterioso disco

De momento ni rastro del disco. En varias entrevistas dejaba caer planes a futuro pero sin concretar ni acotar fechas. Y claro, la impaciencia empezó a abrirse camino. Cerca de 365 días con sus fanáticos deseando y reclamando un disco con el que lanzar una carrera musical definitiva. Pero que esté esperando tanto antes de estrenarlo tiene una explicación: necesita saber qué quiere contar (y cantar).

"No me entiende nadie y esto... Muy mal. Empatía. Los artistas no hacemos las cosas rápido. Yo vengo de otro mundo, de musicales, de interpretar personajes que no soy yo. Quiero entender lo que quiero expresar", manifiestaba a su paso por Cuerpos Especiales junto a Eva Soriano e Iggy Rubín.

"Rosalía tarda tres o cinco años en hacer un disco. El tiempo no es relativo. Estamos acostumbrados a las cosas rápidas, a los estímulos, y ahora necesitaba este proceso. Luego de repente me subo a la ola y quién sabe", añadió, sin desvelar ninguna pista sobre un próximo estreno.

'Tiffany', la canción favorita de su misterioso disco

Fue el pasado mes de enero cuando reveló algunas pistas relacionadas con los temas que contendría el disco. Contó que el álbum seguía en el horno en el espacio de Twitter La Eurosala, donde ha revelaba además el título de su canción favorita.

"Tengo una canción favorita del álbum que no sé si va a ser single. Se llama Tiffany, la canción es increíble. Tiene bastante que ver con lo que he hecho hasta ahora", decía, señalando que esta canción tendría rasgos musicales muy parecidos a los ya conocidos SloMo y Toke, que no podrían faltar en este álbum debut.

Aprovechaba además para pedir paciencia de cara al estreno de un disco completo. "Estoy currando con gente increíble. A la par que me estoy encontrando a mí, estoy aprendiendo porque nunca antes había estado tanto tiempo en un estudio", comentaba. Han pasado seis meses desde aquel momento. Sus seguidores ya no pueden morderse más las uñas de los nervios.