¿Quién es Pablo Castellano? Conoce al concursante de 'El Desafío' y marido de María Pombo

Detrás de los millones de seguidores en Instagram de María Pombo, se encuentra un discreto arquitecto madrileño llamado Pablo Castellano, marido de la influencer y padre de sus dos hijos Martín y Vega.

Resulta muy sencillo seguirle el paso a ella porque comparte una gran parte de su vida en redes, mientras él es más reservado y tiene una vida menos mediática. Esto termina porque Pablo se ha sumado a la nueva edición de El Desafío, que arranca este viernes 12 de enero, y en la que deberá demostrar sus habilidades para superar diversos retos.

¿Qué sabemos de Castellano más allá de su matrimonio con María Pombo y sus dos pequeños? Repasamos su discreto perfil profesional y personal.

A qué se dedica Pablo Castellano

Pablo Castellano, de 37 años, es arquitecto de profesión y gran forofo del diseño de interiores. Fue el encargado de la reforma íntegra de la que fue la casa de los sueños de la pareja, que después de dos años acabaron vendiendo por 1.380.000 euros.

Además, está a la cabeza del Grupo Archarray junto a su hermano Jacobo. Se trata de una empresa de ‘tradición familiar’ especializada es construcción y rehabilitación de interiores de edificios singulares, hoteles, viviendas y locales comerciales, tal y como indican en su web.

Su faceta de actor y modelo

Teniendo en cuenta lo vergonzoso que es Pablo, nos sorprende enterarnos que el arquitecto, cuando era tan solo un muchacho, hizo sus pinitos en el mundo del modelaje y de la actuación.

Según informa Vanitatis, comenzó como modelo con 18 años y posteriormente, a los 23, apareció en la serie de televisión B&B, de boca en boca, aunque no quiso continuar en este mundillo.

“Es un mundo muy complicado y yo no me considero un buen actor, me da vergüenza estar delante de una cámara y hay que tener unas cosas que yo no tengo”, confesaba en el programa de Bertín Osborne.

La familia de Pablo Castellano

Pablo viene de una familia numerosa. Son cinco hermanos, dos de padre y madre y los otros dos fruto del segundo matrimonio de su padre, quien falleció de un infarto tras haberse enfrentado a un cáncer de colon.

Jacobo y José son los hermanos con los que mantiene lazos estrechos, fruto del matrimonio de sus padres. Con dos hermanos más, del segundo matrimonio de su padre, no tiene buena relación.

Su boda con María Pombo y sus dos hijos

La pareja se conoció en 2015 en un Máster de Tenis en Madrid y no se cayeron nada bien, pero un encuentro inesperado en Santander hizo que ambos cambiasen la percepción del otro.

"Me llegó un mensaje 'María, no sé si te acordarás de mí, soy Pablo Castellano, voy con un amigo a Santander' y empezó a hacerme comentarios como medio tonteando. Estuvieron dos días por allí, empezaron a hablar con él cosas tan normales, apreciando cosas de mí que antes, otros novios, no apreciaban, estaba dándome importancia, interesándose por a mí en cosas supersencillas que nunca me habían preguntado", contó la influencer a Bertín Osborne.

Pablo Castellano y María Pombo

A ella le gustaba mucho, aunque se rumoreaba que era gay y ella quería asegurarse de no se estaba ilusionando a lo tonto. Le quedó claro que no lo era cuando le habló de su exnovia.

En 2019, se casaron en la pequeña localidad de Socobio (Cantabria) en una ceremonia a la que asistieron decenas de amigos e influencers como Laura Escanes y Risto Mejide, Dulceida, y su mujer Alba Paul y Daniel Illescas. María y Pablo decidieron retransmitir la boda por directo para que todos sus fans pudieran seguirla.

Más allá de pretender que son una pareja perfecta, Pombo recalcó que no compartía en redes las rachas malas, aunque existían. "Tengo mis crisis, llevo ocho años y jamás hemos pensado en divorciarnos, pero hemos pasado épocas de pelearnos mucho, de gritarnos", confesó en Nude.

"También nos queremos muchos y no podemos vivir el uno con el otro. Creo que es importante que la gente sepa que mi relación no es idílica", asegurando que se pelean "todos los días".

María Pombo y Pablo Castellano dieron la bienvenida a su primer hijo, Martín, en 2020 y en junio de 2023 llegó su hermana Vera.

¿Tendrá Pablo la misma suerte que tuvo María durante su temporada de El Desafío? Lo sabremos en unas cuantas semanas.