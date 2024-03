Adrián Lastra, de cerca: su novia Clara, el problema de salud de su hermano y su lesión de abdomen en 'El Desafío'

Adrián Lastra se ha convertido en uno de los concursantes líderes de la cuarta temporada deEl Desafío. Programa tras el programa, el actor de 40 años ha ido sumando puntos a la vez que ha ido forjando una estrecha amistad con Pablo Castellano, otro de los líderes de la edición.

La relación salta a la vista en cada emisión y ellos mismos la confirmaron en el programa 9, cuando se tuvieron que enfrentar en un intenso duelo subidos a sendas motocicletas. "Yo quiero agradecer a la vida, que me he encontrado un colega en este programa y abiertamente me arrodillo y te digo te quiero”, aseguró Adrián tras vencer a su compañero y rival (o, como diría Mario Vaquerizo, su mejor amiguito).

La lesión de abdomen que se hizo en el programa

El actor venció al empresario en un día complicado. Adrián Lastra se enfrentó a la prueba con una importante lesión de abdomen que se hizo preparando una de las pruebas y que tardó en superar.

A principios de febrero, semanas antes de enfrentarse a esta prueba, Adrián sufrió una herida en el abdomen que se reabrió durante la preparación de este desafío. “No lo quería decir, haciendo una cosa en el programa me fracturé el abdomen y tengo una rotura de cuatro centímetros”, contó Adrián Lastra, que explicó que sufría “una rotura de cuatro centímetros en el abdomen del medio”.

"Estamos a viernes, pues el lunes fue a probar una cosa y se me abrió la herida. Está Clara [su pareja] aquí delante, lo puede contar ella", apuntó el actor al que le pudieron sus ansias de competición y no se cuidó lo suficiente al enfrentarse a este reto. "Me salió un bulto, que se me había abierto la cicatriz y me había empezado a sangrar", reveló en el programa.

Clara Chaín, su novia desde hace cuatro años

Clara, a la que mencionó Adrián Lastra en el programa, es la modelo, actriz, cantante y empresaria Clara Chaín, su pareja desde hace cuatro años.

Se conocieron en 2019 y oficializaron su relación cuando presentó las campanadas de 2020 en Times Square para Univision dándole un beso de película.

La joven de 26 años, amiga de Laura Escanes, estudió el curso de Artes Escénicas en Málaga y, después, se trasladó a Madrid para seguir su formación en la escuela de Cristina Rota. Ha actuado en varias obras de teatro y distintos musicales. Además, ha participado en series y películas como Alguien tiene que morir oThe Blacklist.

Antes de esta relación, Adrián Lastra mantuvo otros mediáticos romances: uno con la bailarina Sara López, con quien inició una relación a finales de 2014, y otro con la presentadora Lara Álvarez, que se destapó también en 2014 después de la ruptura de esta y Sergio Ramos.

La enfermedad de su hermano Raúl

Adrián Lastra presume públicamente de novia y también de hermano, Raúl, al que hemos conocido a través de sus redes sociales y quien en 2019 se enfrentó a un complicado problema de salud.

Según contó el actor, Hulk (como lo llama cariñosamente por su fortaleza) sufrió "un Enfisema pulmonar" que derivó en un neumotórax. "Después de tres entradas en quirófano y la última con anestesia general, entubación y extirparle un trozo de pulmón, ya está todo en orden (aunque por esa extirpación la cicatrización ha sido más lenta)", contó el intérprete al que también le gusta presumir de padres.

Lola y Jesús han posado en múltiples ocasiones en la cuenta de Instagram de su hijo, lo han ido a ver a El Desafío y llegaron a cruzar el Atlántico para darle una sorpresa en la recta final de Mira Quién Baila All Stars.

La familia la completa su sobrino Oliver, hijo de Raúl, y que Adrián ha bautizado como “benjamín Lastra”.