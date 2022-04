Quién es Sita Abellán, la modelo murciana que va de compras con Rihanna

Imagina estar de compras en un centro comercial y encontrarte con la mismísima Rihanna, embarazadísima de su primer hijo con el rapero Asap Rocky.

Probablemente no la saludarías ni te sacarías una foto con ella si no fueses Sita Abellán, la modelo murciana de 29 años, que protagonizó uno de sus videoclips. Fantasía hecha realidad.

De Murcia a Madrid para abrirse camino como modelo

Sita Abellán abandonó su tierra natal, Murcia, para estudiar en Madrid Publicidad y Relaciones Públicas. Compaginó su formación con diferentes trabajos como modelo.

Solo tenía 19 años cuando protagonizó una polémica campaña de Loewe junto a Martiño Rivas en la que reproducían comentarios y comportamientos de jóvenes herederos multimillonarios.

Rihanna la vio en Instagram y la fichó para un videoclip

Poco a poco fue abriéndose paso en el mundo de los desfiles y las editoriales de moda. Hizo buena migas con grandes profesionales y fotógrafos, pero su cuenta de Instagram fue la lanzadera definitiva para dar su gran salto profesional.

La estrella mundial Rihanna estaba buscando una protagonista para el videoclip de su canción Bitch Better Have My Money en el año 2015 y sin quererlo ni buscarlo, por puro azar, cayó en la cuenta de Sita. Le fascinó su personal y ecléctico estilo y su equipo tardó poco en llamarla para ofrecerle el trabajo.

Sita Abellán (a la derecha de todo, de rubia) en el videoclip de 'Bitch Better Have My Money' // Youtube

"Mi primer encuentro con Rihanna fue un día antes del rodaje, durante una reunión que se realizó con los directores del vídeo y las otras dos actrices para hablar del vídeo. Ella fue de lo más dulce. Cuando le comentaron que había venido desde España para grabar su vídeo me agradeció el hecho de haber viajado hasta Los Ángeles", contó la murciana en una entrevista con Vanity Fair.

Estilista de las estrellas: Kim Kardashian, J Balvin...

Desde aquel momento, no ha dejado de codearse con la crème de la crème del mundo fashion. Ha ganado muchísimo reconocimiento como estilista y grandes personalidades han contado con ella para diseñar su estilismos.

Entre su cartera de clientes se encuentran estrellas como Kim Kardashian o J Balvin. La lider del clan de hermanas más conocido del mundo ha recurrido a sus consejos en multitud de ocasiones.

También el artista J Balvin contrató a Abellán para varias afombras rojas, sin olvidar a Rosalía, que no ha dudado a la hora confiar en ella en estos últimos dos años.

Sita Abellán y J Balvin // GTRES

Además, Sita Abellán es dueña y directora creativa de su propia marca de bisutería, Lilith by Sita.